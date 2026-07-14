POCSO Accused Endlife : 'पोक्सो'च्या आरोपीकडून अवघ्या अर्ध्या तासात पीडितेसह ६ जणांची निर्घृण हत्या; स्वत:ही विष प्राशन करुन जीवन संपविले

POCSO Accused Commits Brutal Six Murders in Telangana : तेलंगणाच्या रंगारेड्डी जिल्ह्यात एका अल्पवयीन मुलीचा लैंगिक छळ केल्याच्या POCSO प्रकरणातील मुख्य आरोपी पी. राजकुमार (३५) याने सहा जणांची निर्घृण हत्या केल्यानंतर जीवन संपवल्याची घटना समोर आली आहे. कोथूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पेन्जरला येथे त्याचा मृतदेह सापडला. मृतदेहाजवळ कीटकनाशकाची बाटली आढळून आल्याने त्याने विष प्राशन करून आत्महत्या केली असावी, असा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, मृत्यूचे नेमके कारण शवविच्छेदनानंतरच स्पष्ट होईल..नेमकी काय आहे घटना?पीडित मुलीच्या आजीने मे महिन्यात राजकुमारविरुद्ध पोक्सो कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार त्याला अटक करण्यात आली होती. मात्र, ८ जुलै रोजी त्याला जामिनावर सुटका मिळाली. जामिनावर बाहेर आल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांतच त्याने भयानक कृत्य केले. १० जुलैच्या रात्री तो पीडित मुलीच्या घरी पोहोचला. आधी त्याने मुलीची आई व आजीची गळा चिरून हत्या केली. नंतर त्याने पीडित अल्पवयीन मुलीला जवळच्या जंगलात ओढून नेले आणि तिला भोसकून ठार मारले. त्यानंतर तो आपल्या घरी गेला आणि पत्नी सरिता व दोन मुलांची गळा चिरून हत्या केली. त्याने या सहा हत्या अवघ्या अर्ध्या तासात केल्या..हत्या केल्यानंतर राजकुमारने आपल्या वडिलांना फोन करून गुन्ह्याची कबुली दिली आणि स्वतः आत्महत्या करणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर त्याने मोबाईल बंद केला. कुटुंबीयांनी पोलिसांना माहिती दिल्यावर तेलंगणा पोलिसांनी १४ विशेष पथके तयार करून मोठी शोधमोहीम सुरू केली. हैदराबाद-बेंगळुरू महामार्गावरील हॉटेल्स, लॉज आणि खानावळींमध्ये सतत शोध घेण्यात आला. .Raigad Crime: शुल्लक कारणावरून वाद, तरुण संतापला, आधी तरुणीचा गळा आवळला नंतर...; भयानक घटनेने खळबळ .सोमवारी स्थानिक नागरिकांनी डायल १०० नंबरवर सूचना दिल्यानंतर पोलिसांना पेन्जरला येथे राजकुमारचा मृतदेह आढळून आला. तोंडातून फेस येत असल्याने आणि कीटकनाशकाची बाटली सापडल्याने आत्महत्या असल्याचे पोलिसांचे मत आहे. या प्रकरणात पोलिस अधिक तपास करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.