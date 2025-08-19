Telangana News: मंदिरांच्या सुरक्षेसाठी तेलंगणामध्ये प्रणाली; सीसीटीव्ही ‘पोलिस कमांड कंट्रोल’शी जोडणार

हैदराबाद: तेलंगण सरकारने राज्यातील प्रसिद्ध मंदिरांची सुरक्षा व्यवस्था आणखी कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मंदिरांमध्ये बसवलेले ‘सीसीटीव्ही’ थेट हैदराबादमधील ‘पोलिस कमांड कंट्रोल सेंटर’शी जोडण्यात आले आहेत..त्यामुळे मंदिर आणि परिसरातील हालचालींवर २४ तास लक्ष ठेवता येणार आहे. धार्मिक स्थळांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे..नव्या यंत्रणेमुळे पोलिस अधिकारी थेट ‘कमांड कंट्रोल सेंटर’मधून मंदिरांच्या सुरक्षेवर लक्ष ठेवतील. यात संशयास्पद हालचाली, गर्दीतील गैरप्रकार आणि इतर परिस्थितीवर सतत लक्ष दिले जाईल. यादद्रीगुट्टा, वेमुलावाडा, कोमुरावेली, कोंडागट्टू, भद्राचलम सीतारामचंद्रस्वामी आणि जोगुलंब बालब्राह्मेश्वर स्वामी मंदिरांमध्ये ही सुरक्षा प्रणाली लागू करण्यात आली आहे..या मंदिरांमध्ये भाविकांची मोठी गर्दी होते. भक्तांच्या सुरक्षेसाठी आणि विविध धार्मिक संघटनांच्या मागणीवरून ही व्यवस्था सुरू करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..Donald Trump: अमेरिकेत ट्रम्प यांचा थेट कारवाईचा निर्णय; रोजगार आकडेवारीवरून बीएलएस प्रमुखांना दिली हकालपट्टी.अशी असेल व्यवस्थामंदिरांचे मुख्य रस्ते, पार्किंग, तिकीट काऊंटर, दर्शनरांग आदी ठिकाणी सीसीटीव्ही. सध्या मंदिराचे कार्यकारी अधिकारी गर्दी आणि रांगा नियंत्रित करण्यासाठी त्यांच्या केंद्रावरील ‘सीसीटीव्ही’ फुटेज आणि मोबाइल फोन पाहत असत. आता ही माहिती पोलिसांशी ‘शेअर’ करण्यात येईल. तिरुपतीच्या धर्तीवर यादद्रीगुट्टा मंदिरात विशेष सुरक्षा व्यवस्थादेखील उभारण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.