देश

Telangana News: मंदिरांच्या सुरक्षेसाठी तेलंगणामध्ये प्रणाली; सीसीटीव्ही ‘पोलिस कमांड कंट्रोल’शी जोडणार

Temple CCTV: तेलंगण सरकारने राज्यातील प्रमुख मंदिरांच्या सुरक्षेसाठी आधुनिक सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवली आहे. हैदराबाद येथील कमांड कंट्रोल सेंटरमधून २४ तास लक्ष ठेवले जाणार आहे.
Telangana News
Telangana Newssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हैदराबाद: तेलंगण सरकारने राज्यातील प्रसिद्ध मंदिरांची सुरक्षा व्यवस्था आणखी कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मंदिरांमध्ये बसवलेले ‘सीसीटीव्ही’ थेट हैदराबादमधील ‘पोलिस कमांड कंट्रोल सेंटर’शी जोडण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
Telangana
temple
cctv
CCTV Camera

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com