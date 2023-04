TRAI New Rule : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) तुमचा मोबाईल नंबर ब्लॉक करू शकते. होय, यासाठी ट्रायने नियम बनवला आहे. ज्या अंतर्गत तुमचा 10 अंकी मोबाईल नंबर बंद केला जाऊ शकतो.

अलीकडेच एका अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की ट्राय आता नोंदणी नसलेले मोबाईल नंबर ब्लॉक करेल.

या क्रमांकांवरून ना कॉल करता येणार आहे ना मेसेज पाठवता येणार आहे. TRAI अशा 10 अंकी क्रमांकांवर कारवाई करत आहे. ज्याचा वापर व्यवसायासाठी प्रमोशन कॉलिंग आणि मेसेजिंगसाठी केला जात आहे.

ट्रायच्या नियमांनुसार, प्रमोशनल कॉलसाठी वेगळे नंबर जारी केले जातात. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही वैयक्तिक नंबरवरून प्रमोशनल कॉल केला तर तुमचा नंबर ब्लॉक होऊ शकतो. ट्राय आता मोबाईल फोन वापरकर्त्यांना त्रासदायक प्रचारात्मक संदेश पाठविण्याविरोधात कठोर झाले आहे.

सामान्य कॉल्स आणि प्रमोशनल कॉल्ससाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे नंबर जारी केले जातात. सामान्य आणि प्रचारात्मक कॉल ओळखले जाऊ शकतात. प्रमोशनल कॉलसाठी जारी केलेले नंबर ते 10 पेक्षा जास्त अंकांचे आहेत.

याद्वारे मोबाईल यूजर्स सहज ओळखू शकतात की त्यांना प्रमोशनल कॉल येत आहे. अशा परिस्थितीत कॉल रिसिव्ह करायचा की नाही हे युजर्सवर अवलंबून आहे. टेलीकॉम कंपन्यांना प्रमोशनसाठी पाठवलेले 10 अंकी मोबाइल नंबर वापरण्यात येऊ नयेत, असे ट्रायने स्पष्ट केले आहे.

सध्या अनेक कंपन्या सामान्य 10 अंकी क्रमांकावरून प्रमोशनल मेसेज किंवा कॉल करतात. हे पूर्णपणे नियमांच्या विरुद्ध आहे.

मोबाईल नंबर 5 दिवसात बंद होईल

अनेक वेळा मोबाईल वापरकर्त्यांना प्रमोशन कॉल येत नाहीत. अशा परिस्थितीत, कंपन्या सामान्य नंबरवरून कॉल करण्यास सुरवात करतात. हे थांबवण्यासाठी गेट अॅप TRAI ने दूरसंचार सेवा देणाऱ्या कंपनीसोबत चर्चा केली आहे.

नियमांनुसार, जर एखादा वापरकर्ता सामान्य नंबरवरून प्रमोशनल कॉल करताना आढळला तर त्याचा नंबर 5 दिवसांच्या आत ब्लॉक केला जाऊ शकतो.

अशा परिस्थितीत, टेलिमार्केटिंग कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या वापरकर्त्यांनी वैयक्तिक मोबाइल क्रमांकाऐवजी कंपनीच्या नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावरून प्रमोशनल कॉलिंग करावे.