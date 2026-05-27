Women Reservation: मोठी बातमी! सर्व आगामी निवडणुकांमध्ये महिला आरक्षण लागू; ३३ टक्के जागा राखीव ठेवणार, कुणी घेतला निर्णय?

आंध्र प्रदेशातील सत्ताधारी तेलगू देसम पक्षाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. चंद्रबाबू नायडू यांच्या पक्षाने राज्यातील सर्व आगामी निवडणुकांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे वचन दिले आहे. तिकीट वाटपात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव टीडीपीचे कार्याध्यक्ष नारा लोकेश यांनी महानडूमध्ये मांडला. .लोकेश म्हणाले की, संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध केला होता, परंतु तेलगू देसम पक्षाने हे विधेयक असूनही महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. देशात महिला आरक्षण विधेयक लागू होवो वा न होवो, टीडीपी २०२९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवेल, अशी घोषणा नारा लोकेश यांनी केली ..भारतात नवं संकट, काळजी घ्या! PM मोदींकडून देशवासियांना महत्त्वाचं आवाहन.टीडीपीच्या महानडू कॉन्क्लेव्हमध्ये ऐतिहासिक ठराव सादर करताना लोकेश म्हणाले की, हे वचन केवळ एक घोषणा नसून, भारताच्या भविष्यासाठी एक जबाबदारी आणि वचन आहे. आपल्याला अधिक महिला आमदार आणि खासदार, अधिक महिला नेत्या आणि अधिक महिला धोरणकर्त्यांची गरज आहे. टीडीपीच्या भविष्याचे नेतृत्व करण्यासाठी महिला खांद्याला खांदा लावून चालतील. हा आमचा संकल्प, आमची जबाबदारी आणि आमची वचनबद्धता आहे.".नारा लोके यांनी विरोधी पक्षांवर संसदेत महिला आरक्षण विधेयकाला अडथळा आणल्याचा आणि महिला सक्षमीकरणाला खऱ्या अर्थाने पाठिंबा न दिल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, अनेक पक्ष निवडणुकीच्या काळात सक्षमीकरणाबद्दल बोलतात, पण सत्तेवर आल्यावर महिलांना विसरून जातात, तर दुसरीकडे टीडीपीने नेहमीच सैद्धांतिक आणि व्यावहारिक अशा दोन्ही स्तरांवर महिला सक्षमीकरणावर विश्वास ठेवला आहे. भारतीय राजकारणाचे पुढील पर्व हे महिला नेतृत्वाचे असले पाहिजे. .त्यांनी पुढे सांगितले की, एनडीए सरकारने महिला आरक्षण विधेयक आणून एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. महिलांनी केवळ कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थी न राहता, शासन आणि राजकारणात निर्णयकर्त्या म्हणून पुढे आले पाहिजे. टीडीपीचे संस्थापक एन.टी. रामाराव आणि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू हे महिला सक्षमीकरणाचे प्रणेते असल्याचे सांगताना, लोकेश यांनी आठवण करून दिली की, एनटीआर यांनी महिलांसाठी समान मालमत्ता हक्क, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण आणि महिलांसाठी पद्मावती विद्यापीठाची स्थापना केली. .Are you Indian? तुमच्या देशात चालते व्हा...; अमेरिकन नागरिकाकडून भारतीय दाम्पत्याला अपमानास्पद वागणूक, VIDEO VIRAL.ते म्हणाले की, नायडू यांनी नंतर शिक्षण आणि रोजगारात ३३% आरक्षण, डीडब्ल्यूसीआरए गट आणि दीपम योजना यांसारख्या कल्याणकारी उपक्रमांद्वारे महिला सक्षमीकरणाला अधिक चालना दिली. २०२४ मध्ये आंध्र प्रदेशात एनडीए आघाडीच्या निवडणुकीतील विजयाचे श्रेय घेताना लोकेश म्हणाले की, टीडीपीच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने १६४ जागा जिंकून विक्रमी ९४% यश मिळवले. आर्थिक अडचणी असूनही सरकार वाढीव पेन्शन, मोफत गॅस सिलिंडर, शिक्षक भरती, रोजगार वेळापत्रक आणि शेतकरी, मच्छीमार व विणकरांसाठी सहाय्य योजना यांसारखे मोठे कल्याणकारी कार्यक्रम राबवत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.