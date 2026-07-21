Ram Mandir Donation Scam: दानचोरी ही साधी गुन्हेगारी, नवी 'एसआयटी' स्थापन करा : सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

नवी दिल्ली : राम मंदिर दानचोरी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली नव्याने 'एसआयटी' स्थापन करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. दान चोरीचे प्रकरण हे साधे गुन्हेगारीचे प्रकरण आहे. त्यामुळे निष्पक्षपणे चौकशी होणे गरजेचे असून या चौकशीचा तार्किक निष्कर्ष निघणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.विशेष तपास पथकामध्ये (एसआयटी) समावेश केल्या जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे उत्तर प्रदेश सरकारकडून घेऊन या, असे निर्देश सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना दिले.."दान चोरीच्या प्रकरणाला राजकीय रंग दिला जाऊ नये आणि न्यायालय हे राजकारण करण्याचे ठिकाण बनू नये. दान चोरीचे प्रकरण हे साधे गुन्हेगारीचे प्रकरण आहे. त्यामुळे याची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे," असे खंडपीठाने नमूद केले. उत्तर प्रदेश सरकारकडून यावेळी दान चोरी प्रकरणाच्या संदर्भातील स्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्यात आला. या प्रकरणात आतापर्यंत आठ जणांना अटक झाली असल्याची माहिती राज्याने न्यायालयाला दिली आहे. तपास सुरू असल्यामुळे या प्रकरणाची जास्त माहिती दिली जाऊ शकत नाही, असे मेहता युक्तिवादात म्हणाले..अहवाल सविस्तर वाचूनव्याने स्थापन केल्या जाणाऱ्या 'एसआयटी'मध्ये आधीच्या 'एसआयटी'मधील अधिकाऱ्यांचा समावेश केला जाऊ शकतो, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. उत्तर प्रदेश सरकारने दाखल केलेला अहवाल आम्ही सविस्तर वाचू, असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी सांगितले. मंदिरासाठी कोणी किती दान दिले, याची नोंद असू शकते. ती नोंद सार्वजनिक करण्याचे निर्देश दिले जावेत, अशी विनंती एका याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना विधिज्ञ देवदत्त कामत यांनी केली..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.प्रकरण 'सीबीआय'कडे द्यावेदानचोरीच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात असंख्य याचिका दाखल झाल्या असून, बहुतांश याचिकांमध्ये हे प्रकरण 'सीबीआय'कडे दिले जावे, असे म्हटले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या २७ तारखेला होणार आहे. त्यावेळी नव्या 'एसआयटी'च्या स्थापनेवर विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.