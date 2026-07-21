देश

Ram Mandir Donation Scam: दानचोरी ही साधी गुन्हेगारी, नवी 'एसआयटी' स्थापन करा : सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

Fresh SIT ordered in donation theft case: राम मंदिर दानचोरी प्रकरणात निष्पक्ष चौकशीसाठी वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली नव्या विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
Supreme Court Calls for New SIT Probe into Alleged Donation Theft

Supreme Court Calls for New SIT Probe into Alleged Donation Theft

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : राम मंदिर दानचोरी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली नव्याने 'एसआयटी' स्थापन करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. दान चोरीचे प्रकरण हे साधे गुन्हेगारीचे प्रकरण आहे. त्यामुळे निष्पक्षपणे चौकशी होणे गरजेचे असून या चौकशीचा तार्किक निष्कर्ष निघणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली.

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