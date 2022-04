उत्तर प्रदेश : नदीत बोट उलटून दहा महिला बुडाल्या; तीन तरुणींचा मृत्यू

कुशीनगर : उत्तर प्रदेशात नदीत बोट उलटून तीन जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. या बोटीतून दहा जण प्रवास करत होते. यांपैकी तीन तरुणींचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला आहे. दरम्यान, बचावकार्य अद्याप सुरु असल्याची माहिती स्थानिक प्रशासनानं दिली आहे. (ten women drowned in river when boat capsized Death of three girl)

सुत्रांच्या माहितीनुसार, कुशीनगर येथील खड्डा भागात बुधवारी सकाळी नारायणी नदीत महिला शेतमजुरांना घेऊन जाणारी नाव नदीत पलटल्याची मोठी दुर्घटना घडली. या नावेतून नऊ महिला प्रवास करत होत्या तर एक नावाडी होता, असे सर्व दहा जण बोट पलटल्यानं पाण्यात बुडाले. या घटनेची माहिती कळताच मच्छिमारांनी नदीत उड्या घेत सात महिलांचा जीव वाचवला. तर तीन तरुणी बेपत्ता होत्या. तसेच प्रशासनाला याची माहिती कळताच अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी बचावकार्य सुरु केलं.

तब्बल एक तासांच्या बचाव मोहिमेनंतर तीन तरुणींचे मृतदेह हाती आले आहेत. या घटनेची बातमी वाऱ्यासारखी पसरल्यानं गावामध्ये एकच कल्लोळ माजला. या बोटीतून शेतमजूर महिला किनाऱ्याच्या दुसऱ्या बाजूकडील गव्हाच्या कापणीसाठी निघाल्या होत्या.