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Pakistan Occupied Kashmir: पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये तणाव शिगेला; धुमश्‍चक्रीत ११ जणांचा मृत्यू, ब्रिटिश खासदारांकडून चिंता व्यक्त

British MPs express concern over PoK unrest: पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जेएएसीच्या आर्थिक-राजकीय मागण्यांवरून उसळलेल्या आंदोलनात पोलिस व नागरिकांचा बळी; इंटरनेट बंद, शंभराहून अधिक जणांना अटक, मानवी हक्क उल्लंघनांवर आंतरराष्ट्रीय दखलीची मागणी
Violence Rocks Pakistan-Occupied Kashmir as Death Toll Reaches 11

Violence Rocks Pakistan-Occupied Kashmir as Death Toll Reaches 11

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली/ मुजफ्फराबाद : पाकिस्तान व्याप्त जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली असून आंदोलनकर्ते आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या हिंसक संघर्षात चार पोलिस कर्मचाऱ्यांसह सात नागरिकांचा म्हणजे एकूण अकरा जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनांमध्ये ७० हून अधिक जण जखमी झाले.

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