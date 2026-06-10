नवी दिल्ली/ मुजफ्फराबाद : पाकिस्तान व्याप्त जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली असून आंदोलनकर्ते आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या हिंसक संघर्षात चार पोलिस कर्मचाऱ्यांसह सात नागरिकांचा म्हणजे एकूण अकरा जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनांमध्ये ७० हून अधिक जण जखमी झाले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रशासनाने मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा बंद केल्या आहेत. बंदी घालण्यात आलेल्या जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी (जेएएसी) या संघटनेने आर्थिक आणि राजकीय मागण्यांसाठी नऊ जून रोजी आंदोलनाचे आवाहन केले होते. हे आंदोलन रोखण्यासाठी पाकिस्तान रेंजर्स, पंजाब पोलिस आणि सैनिकांची मदत घेण्यात आली आहे. या संघर्षाची सुरुवात मागील शुक्रवारी झाली. एका व्यापाऱ्याचा पोलिसांशी वाद झाल्यानंतर त्याच्यावर गोळीबार झाल्याचा आरोप आहे. त्याचा मृतदेह रावलकोट येथील सैनिकी रुग्णालयात आणण्यात आल्यानंतर जेएएसी समर्थक मोठ्या संख्येने तेथे जमले. यावेळी आंदोलनकर्ते आणि सुरक्षा दलांमध्ये चकमक उडाली..पूॅँच विभागाचे आयुक्त सरदार वाहेद खान यांच्या म्हणण्यानुसार, काही समाजकंटकांच्या गोळीबारात चार पोलिस कर्मचारी आणि एका नागरिकाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर सुरक्षा दलांच्या प्रत्युत्तरात्मक कारवाईत सहा आंदोलनकर्ते ठार झाले. पोलिस प्रमुख लियाकत मलिक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २३ सुरक्षा कर्मचारी आणि ५० आंदोलनकर्ते जखमी झाले असून शंभराहून अधिक जणांना अटक केली आहे. हिंसाचार घडण्यामागचे कारण म्हणजे, पाकिस्तान व्याप्त काश्मीर सरकारने ‘जेएएसी’ संघटनेवर दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत घातलेली बंदी आणि पाकिस्तानमध्ये वास्तव्यास असलेल्या काश्मिरी निर्वासितांसाठी राखीव असलेल्या १२ विधानसभा जागांवरील वाद हे आहे..नागरिकांचा नरसंहार: जेएएसीजेएएसीचे प्रमुख शौकत नवाज मीर यांनी सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओत सरकारवर समर्थकांविरुद्ध ‘नरसंहार’ सुरू केल्याचा आरोप केला आहे. मात्र प्रशासनाने हा आरोप फेटाळून लावत जेएएसी नेतृत्व लोकांची दिशाभूल करत असल्याचे म्हटले आहे. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलनकर्त्यांना पांगविण्याचा प्रयत्न करत असताना काही लोकांनी स्वयंचलित रायफल, पेट्रोल बॉम्ब आणि अन्य शस्त्रांनी हल्ला केला. त्यामुळे सुरक्षा दलांना कारवाई करावी लागली. या घटनेनंतर ब्रिटनमधील ५० हून अधिक खासदारांनी ब्रिटन सरकारकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी केली आहे. लंडनमधील पाकिस्तानच्या वाणिज्य दूतावासाबाहेर काश्मिरी वंशाच्या नागरिकांनी निदर्शने केली..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.आंतरराष्ट्रीय समुदायाने दखल घ्यावीभारताचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयसवाल यांनी म्हटले की, पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये आंदोलकांवर झालेल्या कारवाईबाबतच्या बातम्या चिंताजनक आहेत. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने याची दखल घ्यावी. पाकिस्तानला या मानवी हक्क उल्लंघनांसाठी जबाबदार धरण्याची भारताने मागणी केली असून, पाकिस्तानच्या नियंत्रणाखालील भागात लोकांमध्ये वाढता असंतोष हा त्यांच्या धोरणांचा परिणाम असल्याचे म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.