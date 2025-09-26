Ladakh Crisis: लेहमध्ये संचारबंदी कायम, पोलिसांनी ५० जणांना ताब्यात घेतले; हिंसाचारानंतर शांतता पण तणावपूर्ण!

लेह/श्रीनगर ता : आंदोलक आणि पोलिस यांच्यात बुधवारी संघर्ष झाल्यानंतर आज लेहमध्ये तणावपूर्ण शांतता होती. हिंसाचारानंतर प्रशासनाने येथे तातडीने संचारबंदी व जमावबंदी लागू केली असून याचा भंग करणाऱ्या सुमारे ५० जणांना पोलिसांनी आज ताब्यात घेतले. .लडाखला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करण्याबाबत केंद्र सरकारशी सुरू असलेली बोलणी वेगाने व्हावी, अशी मागणी करत लेह शिखर मंडळाने (एलएबी) आयोजित केलेल्या मोर्चादरम्यान काल (ता. २४) लेहमध्ये हिंसाचार झाला होता. पोलिसांबरोबर झालेल्या या संघर्षात चार जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर ८० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत..या हिंसाचारानंतर पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांनी मागील १५ दिवसांपासून सुरू असलेले आपले उपोषणही सोडत नागरिकांना शांततेचे आवाहन केले. त्यानंतर प्रशासनाने संचारबंदी लागू केल्याने येथे आता तणावपूर्ण शांतता आहे. लेहबरोबरच कारगिल आणि आणखी काही प्रमुख गावांमध्ये संचारबंदीची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात आहे. संपूर्ण लडाखमध्ये परिस्थिती नियंत्रणाखाली असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..पोलिसांनी आज अटक केलेल्या ५० जणांमध्ये तीन जण नेपाळचे आहेत. त्यामुळे हिंसाचारात इतर देशाचा हात असल्याबाबतही पोलिस तपास करत आहेत. कारगिल, झंस्कार, नुब्रा, पदम, चांगतांग, द्रास आणि लामायुरु येथे निमलष्करी दलाच्या जवानांनाही तैनात करण्यात आले आहे. लडाखचे नायब राज्यपाल कविंदर गुप्ता यांनी आज उच्चस्तरीय बैठक बोलावत परिस्थितीचा आढावा घेतला..Marathi News live Updates : मुंबईतील मराठा आंदोलन ते देशभरातील विविध घडामोडी पाहा एकाच क्लिकवर....ही समस्या भाजपनिर्मित : काँग्रेसनवी दिल्ली : लडाखचा सहाव्या परिशिष्टात समावेश करावा आणि पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा, ही लडाखची मागणी पूर्णपणे न्याय्य असल्याचे प्रतिपादन करत काँग्रेसने, ‘तेथे निर्माण झालेली समस्या भाजपनिर्मित आहे’ अशी टीका केली आहे. काँग्रेसचे माध्यम विभागप्रमुख पवन खेडा म्हणाले,‘‘केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना शांततेचे वचन दिले होते. मात्र, समस्या आणखी गंभीर झाली असून सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. लडाखबाबत केंद्र सरकारकडे कोणतेही धोरण नसल्यानेच येथे हिंसाचार वाढत आहे. ही समस्या स्वत: भाजपने निर्माण केली आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.