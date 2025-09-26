देश

Ladakh Crisis: लेहमध्ये संचारबंदी कायम, पोलिसांनी ५० जणांना ताब्यात घेतले; हिंसाचारानंतर शांतता पण तणावपूर्ण!

Ladakh Crisis: लेहमध्ये आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर प्रशासनाने तातडीने संचारबंदी लागू केली आहे. ५० जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, तणावपूर्ण शांतता कायम आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
लेह/श्रीनगर ता : आंदोलक आणि पोलिस यांच्यात बुधवारी संघर्ष झाल्यानंतर आज लेहमध्ये तणावपूर्ण शांतता होती. हिंसाचारानंतर प्रशासनाने येथे तातडीने संचारबंदी व जमावबंदी लागू केली असून याचा भंग करणाऱ्या सुमारे ५० जणांना पोलिसांनी आज ताब्यात घेतले.

