kashmir | काश्मीरमध्ये पुन्हा दहशतवादी हल्ला, एक मजूर ठार

जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वसामान्य लोकांवर दहशतवादी हल्ले थांबता थांबेना. आज गुरुवारी (ता.दोन) काश्मीरच्या (Kashmir) बडगाममध्ये विठ भट्टीत काम करणाऱ्या स्थलांतरित मजूरांवर हल्ला झाला करण्यात आला. यात एका मजुराचा मृत्यू झाला. दुसरीकडे एक मजूर गंभीर जखमी झाला आहे. जखमी मजूरावर उपचार सुरु आहे. (Terrorist Attack On Labourers, One Killed, Another Injured In Budgam Of Kashmir)

आजच कुलगाममध्ये बँक कर्मचाऱ्याची दहशतवाद्यांनी गोळ्या झाडून हत्या केली आहे. काश्मीर फ्रिडम फायटर्स या दहशतवादी संघटनेने हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. सध्या या प्रदेशात हत्याचे सत्र सुरुच आहे. (Terrorist Attack)

कुलगाममधील मोहनपोरा येथे स्थानिक ग्रामीण बँकेत नोकरीला असलेल्या विजय कुमार यांचा गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली.