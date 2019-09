Article 370 : काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादी अद्यापही सक्रिय

नवी दिल्ली : काश्‍मीरमधील सर्वसामान्य नागरिक केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या पाठीशी असून, भविष्यात राज्यात विकासाच्या संधी निर्माण होणार आहेत, असे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी सांगितले.

National Security Advisor Ajit Doval: No question arises of Army atrocities,only state(J&K) Police and some central forces are handling public order. Indian army is there to fight terrorists https://t.co/54qVawOx0L

काश्‍मीरमध्ये शांतता आहे आणि जनजीवन सामान्य असून, त्यांचे (पाकिस्तान) कटकारस्थान कधीही यशस्वी होणार नाही, असाही इशारा डोवाल यांनी दिला. मात्र, काश्‍मीरमध्ये दहशतवादी सक्रिय असल्याचे अजित डोवाल यांनी सांगतानाच केंद्र सरकार आणि सुरक्षा दल हे प्रत्येक आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी सज्ज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. काश्‍मीरमधील कलम 370 काढून घेण्याच्या निर्णयास महिना पूर्ण झाला. या पार्श्‍वभूमीवर डोवाल यांनी निवडक पत्रकारांना काश्‍मीरमधील सद्यःस्थितीची माहिती दिली.

National Security Advisor Ajit Doval: Pakistan is trying to create trouble ,230 Pakistani terrorists were spotted, some of them have infiltrated, some arrested (file pic) https://t.co/ZdZ4GIe5B8 pic.twitter.com/G4bpKam9SO

