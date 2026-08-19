Shiv Sena Split: निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा? ठाकरे गटाचा सुप्रीम कोर्टात दावा; ‘शिवसेनेत नव्हे, विधिमंडळात फूट’

नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षात फूट पडलीच नव्हती, फूट ही विधिमंडळ पक्षात पडली होती. त्यामुळे निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेले निर्णय चुकीचे होते, असा युक्तिवाद उद्धव ठाकरे गटाकडून मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला. .Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार काही आमदार किंवा खासदारांनी पक्ष सोडला तर ते आपोआप अपात्र ठरतात. दोन तृतीयांश आमदार किंवा खासदार पक्ष सोडत अन्य पक्षात विलीन होऊ शकतात. मात्र शिवसेनेच्या प्रकरणात तसे झालेले नाही. यासंदर्भात निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेले निर्णय बेकायदा होते, असे सिब्बल यांनी सांगितले..इतर कोणत्याही पक्षात न विलीन होता एकनाथ शिंदे यांनी आम्हीच पक्ष आहोत, असा दावा केला होता. त्या दाव्यावर सिब्बल यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शिंदे यांच्या बंडानंतर दोन गट पडले. या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी दोन्ही गटाच्या आमदारांची पात्रता कायम ठेवली, तथापि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला मुख्य शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता देण्यात आली. दुसरीकडे आयोगाने पक्षनाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला दिले. .विधिमंडळ पक्षात दोन गट पडले आणि दोघांनी दोन व्हिप नेमले तर त्यावेळी काय करायचे, याचा नियम वेगळा आहे. राजकीय पक्ष कुणाकडे आहे, हे विधानसभा अध्यक्षांनी आधी ठरवणे गरजेचे असते. राजकीय पक्षातही दोन गट असतील तर मूळ पक्ष कुणाकडे आहे हे अध्यक्षांनी तपासत त्याच्या आधारे अपात्रतेचा निर्णय देणे आवश्यक असते, असे ठाकरे गटाकडून सांगण्यात आले..विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दोन्ही गटांचे आमदार अपात्र केले नाहीत. त्यांनी शिंदे गटाचे व्हिप भरत गोगावले यांना मान्यता दिली आणि त्यानुसार पुढील निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे तो निर्णय चुकीचा होता. दहाव्या अनुसूचीनुसार शिंदे यांच्यासोबत गेलेले सर्व आमदार आपोआप अपात्र होतात. त्यामुळे शिवसेना कुणाची? याचा निर्णय आपोआप होतो, असे सिब्बल यांनी सांगितले. .MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.युक्तिवादातील मुद्देआमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय झाल्याशिवाय आयोगाने निर्णय घेणे चुकीचे आहेपक्ष ठरवण्याचा अधिकार अध्यक्षांना नव्हता.आमदार अपात्रता आणि चिन्ह या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत.एकनाथ शिंदे यांचा व्हिप लागू होऊ शकत नाही.गोगावले यांना कोणत्या कायद्यानुसार प्रतोद म्हणून नेमले हाही प्रश्न आहेउद्धव ठाकरेंची शिवसेना हाच मूळ पक्ष आहे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.