Thalapathy Vijay: थलापती विजयच्या दारात सत्तेची ‘ऑफर’! भाजप म्हणते उपमुख्यमंत्री व्हा, पण विजयची नजर थेट मुख्यमंत्रिपदावर?

तामिळनाडूच्या राजकीय पटावर चित्रपटसृष्टी आणि सत्तेचा संबंध नेहमीच घट्ट राहिला आहे. आता मात्र या संबंधात एक नवे पर्व सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यात आपली पकड भक्कम करण्यासाठी भाजपने अभिनेते-राजकारणी थलापती विजय यांच्या तमिळाग वेल्लाला (टीव्हीके) पक्षाला उघडपणे युतीची प्रस्तावना केली आहे. पक्षातील विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, भाजपने विजय यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्याची मोठी ऑफर दिली आहे. याशिवाय युतीचा हिस्सा म्हणून टीव्हीकेला ८० विधानसभा जागा देण्याची तयारीही दर्शवली गेली आहे. .भाजपच्या उच्चस्तरीय नेतृत्वाचा दावाभाजपच्या उच्चस्तरीय नेतृत्वाचा दावा आहे की, विजय यांच्या प्रचंड लोकप्रिय चाहत्यांनी एनडीएला पाठिंबा दिल्यास राज्यातील निवडणूक निकाल पूर्णपणे उलटे होऊ शकतात. रणनीतीकारांचे मत आहे की, तामिळनाडूची निवडणूक अत्यंत चुरशीची असल्याने केवळ दोन टक्के मतांचा फरकही विजय किंवा पराभव ठरवू शकतो. विजय यांच्या अफाट प्रसिद्धीमुळे भाजप त्यांना आपल्या बाजूने आणण्यासाठी सर्व शक्य प्रयत्न करत आहे..पडद्यामागील घडामोडी देखील उघडकीसया चर्चेमागे दडलेले पडद्यामागील घडामोडी देखील उघडकीस येत आहेत. दुसऱ्या एका राज्यातील उपमुख्यमंत्री युतीसाठी मध्यस्थाची भूमिका बजावत असल्याचे समजते. त्यामुळे विजय यांच्याशी थेट संवाद साधण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. मात्र, उपमुख्यमंत्रीपद आणि ८० जागांच्या आकर्षक प्रस्तावानंतरही विजय यांचे लक्ष मुख्यमंत्रिपदाकडे आहे. राजकीय निरीक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, पहिल्याच निवडणूक लढाईत ते आघाडीची जबाबदारी घेऊ इच्छितात. हाच मुद्दा सध्या सुरू असलेल्या वाटाघाटींमधील सर्वात मोठा अडथळा ठरला आहे..Premium|Thalapathy Vijay: तमिळ सुपरस्टार विजयचा राजकारणात प्रवेश: 'टीव्हीके' पक्षाची स्थापना.युतीबाबत चिंतेचे वातावरणविजय यांच्या पक्षातील निकटवर्तीय सल्लागारांमध्ये मात्र या युतीबाबत चिंतेचे वातावरण आहे. विजय यांनी 'तिसरा पर्याय' म्हणून स्वतंत्र आणि वेगळ्या शक्तीच्या रूपात राजकारणात प्रवेश केला आहे. त्यामुळे इतक्या लवकर राष्ट्रीय आघाडीत सामील झाल्यास नव्या पक्षाची स्वतंत्र प्रतिमा धूसर होण्याची भीती सल्लागार व्यक्त करत आहेत..तामिळनाडूचे राजकारण त्रिकोणी स्पर्धेच्या स्वरूपातजर ही युती प्रत्यक्षात उतरली तर तामिळनाडूचे राजकारण त्रिकोणी स्पर्धेच्या स्वरूपात बदलू शकते. सध्या राज्यातील राजकीय समीकरणे द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक या दोन प्रस्थापित पक्षांभोवती फिरत आहेत. विजय आणि भाजप यांच्या संयुक्त मोर्च्यामुळे या दोन्ही पक्षांसमोर मोठे आव्हान उभे राहील. नव्या ध्रुवीकरणामुळे निवडणुकीचे चित्र पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..Thalapathy Vijay News : मद्रास उच्च न्यायालयाकडून थलापती विजयला आणखी एक धक्का; दीड कोटींचा दंड भरावा लागणार.