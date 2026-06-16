Thalapathy Vijay Divorce Case : मुख्यमंत्री विजय थलपती यांचे विवाहबाह्य संबंध? घटस्फोट प्रकरणातील सुनावणीबाबत मोठी अपडेट समोर; दोघांनाही कोर्टात राहण्याचे आदेश

Vijay Sangeetha divorce case latest update : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलपती विजय यांच्या घटस्फोट प्रकरणातील सुनावणी पुन्हा एकदा तहकूब झाली आहे. पत्नी संगीता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी (१५ जून) चेंगलपट्टू महिला न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र, दोघेही गैरहजर राहिल्याने न्यायालयाने पुढील सुनावणी ७ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे..या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी (१५ जून) चेंगलपट्टू महिला न्यायालयात झाली. मात्र, कोणतीही महत्त्वपूर्ण घडामोड न होता न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली. यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार विजय आणि संगीता यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे अपेक्षित होते. मात्र, दोघेही सुनावणीसाठी गैरहजर राहिल्याने सकाळी १०.३० वाजता सुरू झालेली कार्यवाही अल्पावधीतच तहकूब करण्यात आली. आता पुढील सुनावणी ७ ऑगस्ट रोजी होणार आहे..या प्रकरणाची पहिली सुनावणी २० एप्रिल रोजी झाली होती. त्यावेळी विजय आणि संगीता दोघेही अनुपस्थित होते आणि त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात हजेरी लावली होती. सुरक्षा आणि अन्य कारणे सांगत दोघांना ऑनलाइन उपस्थित राहण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती वकिलांनी केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत १५ जून रोजी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. तरीही दोघेही न्यायालयात हजर झाले नाहीत..मुख्यमंत्री विजय यांच्यावर विवाहबाह्य संबंधांचे आरोपफेब्रुवारी २०२६ मध्ये संगीता यांनी घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केल्याची माहिती समोर आली होती. या याचिकेत त्यांनी विजय यांच्यावर विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप केला. एका अभिनेत्रीशी विजय यांचे संबंध असल्याचा दावा संगीताने केला आहे. या प्रकरणात संगिताला प्रचंड मानसिक वेदना आणि भावनिक त्रास सहन करावा लागला. यामुळे वैवाहिक विश्वासाला तडा गेला असून हा विश्वासघात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.सुरुवातीला विजय यांनी हे संबंध संपवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यांनी ते संबंध कायम ठेवल्याचा आरोप संगीताने केला आहे. त्यामुळे मानसिक छळ, सोशल मीडियावरील चर्चेमुळे झालेला सार्वजनिक अपमान, भावनिक दुर्लक्ष आणि वैवाहिक नात्यातील दुरावा वाढल्याचेही त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे..Thalapathy Vijay : मुख्यमंत्री थलपती विजय यांचा केंद्र सरकारसह अदाणींना मोठा दणका; २० हजार कोटींच्या स्मार्ट मीटर प्रकल्प केला बंद.तृषा कृष्णनबाबत चर्चांना उधाणसंगीताने आपल्या याचिकेत संबंधित अभिनेत्रीचे नाव घेतलेले नाही. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून अभिनेत्री तृषा कृष्णन आणि विजय यांच्या कथित संबंधांच्या चर्चा रंगल्या आहेत. दोघांनी अनेक चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले आहे. तथापि, या चर्चांवर विजय किंवा तृषा यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही..२७ वर्षांचे वैवाहिक आयुष्यविजय आणि श्रीलंकन तमिळ वंशाच्या संगीता यांचा विवाह २५ ऑगस्ट १९९९ रोजी झाला होता. त्यावेळी विजय यांनी सुपरस्टार म्हणून प्रचंड लोकप्रियता मिळवलेली नव्हती. नंतर विजय यांनी भारतीय चित्रपटसृष्टीत आघाडीचे अभिनेते बनले. नंतर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री झाले. या दाम्पत्याला दोन मुले असून मुलगा जेसन संजय आणि मुलगी दिव्या साशा अशी त्यांची नावे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.