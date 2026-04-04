पार्क केलेली थार अचानक रिव्हर्स आली, महिलेचा चिरडून मृत्यू; VIDEO VIRAL

पार्क केलेली थार हँडब्रेक न लावल्यानं मागे गेल्यानंतर भिंत आणि थारच्या मधे चिरडून महिलेचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. उत्तर प्रदेशातील फर्रुखाबाद इथला हा व्हिडीओ आहे. नातू थार घेऊन येताच आजीने गेट उघडलं.त्यानतंर नातवाने थार पार्क केली आणि आजीने गेट बंद केलं. दरम्यान, थार अचानक मागे येते आणि आजीला चिरडल्याचं दिसून येतं. यात महिलेचा जागीच मृत्यू झाला आहे..फर्रुखाबादमधील विकास कॉलनीतील न्यू एलआयसी इमारतीच्या समोर असलेल्या गल्लीत हा अपघात घडला. अपघाता ७० वर्षीय सरला कटियार यांचा मृत्यू झाला. त्या आरोग्य विभागातून निवृत्त झाल्या होत्या. त्यांचा नातू गुरुवारी सायंकाळी थार घेऊन घरी आला होता तेव्हा ही दुर्घटना घडली..Dindori : कार विहिरीत कोसळून ९ जणांचा मृत्यू; रस्त्याच्या मधोमध असलेली विहीर बुजवण्यास सुरुवात, मालकावर गुन्हा दाखल.थार गाडी घरात पार्क करण्यासाठी महिलेचा नातू आला होता. त्यावेळी गेट उघडण्यासाठी आजी बाहेर आली. गेट उघडल्यानंतर थार गाडी आत नेली. त्यानंतर आजीने पुन्हा गेट बंद केलं. मात्र काही क्षणातच गेट पुन्हा उघडल्याचं दिसतं. त्याचवेळी थार अचानक मागे येते आणि भिंतीला धडकते. तेव्हा थार आणि भिंतीच्या मधे अडकून महिला चिरडली गेली..घटनेचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.दुर्घटनेनंतर नातू बाहेर पळत येतो. त्यावेळी तो थार भिंतीवर आदळू नये म्हणून प्रयत्न करतो पण तोपर्यंत उशीर झालेला होता. थारचे दरवाजे लॉक असल्यानं त्याला काहीच करता येत नाही. गाडी पार्क करतानाचा बेजबाबदारपणा जीवावर बेतल्याचं दिसून येतंय.