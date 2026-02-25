भरधाव थारची कारला धडक, एकाचा मृत्यू; तरुणी चालवत होती थार, अपघातानंतर सीट बदलली

नॉर्थ गोव्यात पर्यटकांनी भाड्यानं घेतलेल्या थार गाडीने ह्युंडाइ कारला धडक दिल्यानं एका पर्यटकाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. मृत्यू झालेल्या पर्यटकाचं नाव भगतराम शर्मा असं आहे. भगतराम त्यांच्या कुटुंबियांसह गोव्यात फिरायला आले असताना ही घटना घडलीय. भगतराम हे गंभीर जखमी झाले होते. घटनास्थळीच त्यांचा मृत्यू झाला. तर इतर दोघे किरकोळ जखमी झाले आहेत..थार गाडी पर्यटकांनी भाड्यानं घेतली होती. थारमध्ये असणाऱ्या पर्यटकांपैकी एका तरुणाचा अपघातानंतर फोनवर वडिलांशी बोलत असतानाचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. अपघात होताच थारमधील पर्यटकांनी त्यांच्या सीट बदलण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप प्रत्यक्षदर्शींनी केलाय. एका तरुणीला वाचवण्यासाठी असा प्रयत्न झाल्याचं म्हटलं जातंय. थार गाडी अपघातावेळी एक महिला चालवत होती असा दावा प्रत्यक्षदर्शींनी केलाय..पवन हंस हेलिकॉप्टर ७ जणांसह समुद्रात कोसळलं, हेलिपॅड फक्त ३०० मीटरवर होतं; काय घडलं? .मायरोन फर्नांडीस नावाच्या व्यक्तीनं अपघाताबाबत सांगताना म्हटलं की, थार कार एक महिला चालवत होती. भरधाव वेगात गाडीने कारला धडक दिली. एक वृद्ध गंभीर जखमी झाला होता. त्यांच्या डोक्याला मार लागला होता. कवटी फुटली होती. तर गाडीतील दुसरी व्यक्तीही जखमी होती. तर पाच वर्षांचा लहान मुलगा सुखरुप होता..अपघातानंतर जखमींना तासाभरात रुग्णालयात नेण्यात आलं. त्यानंतर १५ मिनिटांनी सरकारी रुग्णवाहिका आल्याचा आरोपही स्थानिकांनी केलाय. अपघात झाला तेव्हा थार एक तरुणी चालवत होती. पण घटनेनंतर लगेच ती प्रवाशाच्या सीटवर बसली आणि अपघातानंतर गाडीत असलेला तरुण चालकाच्या सीटवर बसला. तरुणीला वाचवण्यासाठी प्रयत्न होत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला..पोलिसांनी या प्रकरणी थार चालकाविरोधात बेजबाबदारपणे भरधाव वेगात गाडी चालवल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. थार गाडी जप्त करण्यात आली असून धडकेचं कारण शोधण्यासाठी पुढील तपास केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.