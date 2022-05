लडाख : २६ जवानांना घेऊन जाणारी बस नदीत पडली; ७ जवान ठार

लडाख प्रदेशात २६ सैनिकांना घेऊन जाणारे भारतीय लष्कराचे वाहन श्योक नदीत पडले. या अपघातात सात जवानांचा मृत्यू झाला आहे. या अपघातात अनेक जवान जखमी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. अपघातानंतर लगेचच जवानांची सुटका करण्यात आली. त्यांना रुग्णालयातही दाखल करण्यात आले. थॉईसपासून सुमारे २५ किमी अंतरावर हा अपघात झाला. (The bus carrying 26 soldiers fell into the river and 7 young men killed)

लष्कराचे वाहन सुमारे ५० ते ६० फूट खोलवर श्योक नदीत पडले. सर्व २६ जवानांना परतापूर येथील ४०३ फील्ड हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले. त्यानंतर लेहहून परतापूरला सर्जिकल टीम पाठवण्यात आली. आतापर्यंत ७ जवानांना मृत घोषित करण्यात आले आहेत. इतर जवानही गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना उत्तम वैद्यकीय सेवा मिळावी यासाठी लष्कराकडून प्रयत्न सुरू आहेत. ज्या जवानांची प्रकृती चिंताजनक आहे त्यांना हवाई मार्गाने हलवण्यात येत आहे, असे एएनआय या वृत्तसंस्थेने लष्कराच्या सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले आहे.

२६ जवानांचे पथक परतापूरच्या संक्रमण शिबिरातून उप-सेक्टर हनिफच्या फॉरवर्ड एरियाकडे जात होते. रात्री नऊ वाजण्याच्या सुमारास थॉईसपासून सुमारे २५ किमी अंतरावर वाहन रस्त्यावरून घसरून श्योक नदीत पडले. गंभीर जखमी जवानांच्या मदतीसाठी हवाई दलाशीही संपर्क साधण्यात आला आहे. जखमींना उपचारासाठी वेस्टर्न कमांडकडे पाठवले जाऊ शकते.

लष्कराची बस कोणत्या कारणांमुळे रस्त्यावरून घसरली आणि नदीत पडली, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या घटनेबाबत लष्कराकडून अधिकृत वक्तव्य जारी करण्यात आलेले नाही. मात्र, प्राथमिक माहितीनुसार सैनिकांची बस संक्रमण शिबिरातून सब सेक्टर हनीफच्या पुढे जात होती.