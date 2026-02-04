Tajmahal : ताजचा 'गुमनाम' आर्किटेक्ट! शाहजहांचा स्वप्नपूर्तीसाठी इराणहून आला होता हा कलाकार; वाचा थक्क करणारी कहाणी

प्रेमाचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या ताजमहालाच्या सौंदर्याने संपूर्ण जगाला मोहिनी घातली आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का, की आग्र्यात उभ्या असलेल्या या वास्तूचा नक्षा चक्क इराणची राजधानी तेहरानच्या गल्ल्यांमध्ये तयार झाला होता?ताजमहाल म्हटलं की आपल्याला मुघल सम्राट शाहजहान आणि मुमताजची आठवण येते. पण या भव्य इमारतीचा खरा 'मास्टरमाइंड' एक इराणी वास्तुविशारद होता, ज्याचे नाव होते उस्ताद अहमद लाहोरी. इतिहासाच्या पानात या नावाचा उल्लेख कमीच आढळतो, पण ताजमहाल आणि दिल्लीचा लाल किल्ला या दोन्ही ऐतिहासिक वास्तूंचा नक्षा याच माणसाने तयार केला होता. शाहजहानने त्याला 'नादिर-उल-असर' म्हणजेच 'काळातील सर्वात अनोखा कलाकार' ही पदवी दिली होती..तेहरान ते आग्रा: असा प्रवास केला कलेने१७ व्या शतकात इराण (तत्कालीन फारस) हे वास्तुकलेचे जागतिक केंद्र मानले जायचे. ताजमहालचा तो भव्य घुमट पूर्णपणे इराणी शैलीवर आधारित आहे. इराणमध्ये याला 'दुहेरी घुमट' म्हटले जात असे, ज्यामुळे इमारत बाहेरून भव्य दिसायची आणि आतून थंड राहायची. एवढेच नाही, तर ताजमहालच्या समोरील जो सुंदर बगीचा आहे, तो सुद्धा इराणी 'चारबाग' शैलीचा नमुना आहे. इराणमधील शिराज आणि तेहरानमधील जुन्या बागांची झलक आजही आपल्याला ताजमहालमध्ये पाहायला मिळते..इराणी हातांची किमयाकेवळ नक्षाच नाही, तर ताजमहालच्या भिंतींवर कुराणच्या ओळी लिहिणारा 'अमानत खान' देखील इराणच्या शिराज शहरातून आला होता. दगडांवरील नक्षीकाम आणि हिरे जडवण्याची कला इराणी उस्तादांनीच भारतीय कारागिरांना शिकवली होती. आजही इराणमधील संग्रहालयांमध्ये असे प्राचीन नकाशे आणि दस्तऐवज सुरक्षित आहेत, जे ताजमहाल आणि इराणी इंजिनीअरिंगचा संबंध सिद्ध करतात.थोडक्यात सांगायचे तर, ताजमहाल ही केवळ एक कबर नसून भारत आणि इराणच्या संस्कृतीच्या मिलनातून साकारलेले एक अजरामर स्वप्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.