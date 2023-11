वर्ल्डकप फायनलसाठी भारतीय हवाई दलही लागलं कामाला, सूर्य किरण टीमवर खास जबाबदारी

नवी दिल्ली- १९ नोव्हेंबर म्हणजे सोमवारी भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया संघादरम्यान विश्वचषकाचा अंतिम सामना होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय एअर फोर्सच्या सूर्य किरण एअरोबॅटिक टीमकडून सामन्याआधी आकाशात 'एअर शो' दाखवला जाणार आहे. सामन्याआधी नरेंद्र मोदी स्टेडियमवरती १० मिनिटांचा हा एअर शो असणार आहे. ( Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team will perform air show before the India vs Australia ICC World Cup)

गुजरातच्या अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये अंतिम सामना होणार आहे. या सामन्याची क्रिकेटप्रेमींना उत्सकुता आहे. दुसरीकडे, याच सामन्यावेळी एअर फोर्सच्या सूर्य किरण टीमला महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. सूर्य किरण टीमध्ये नऊ एअरक्राफ्टचा समावेश आहे. हे एअरक्राफ्ट 'हवाई करतब' दाखवतील.

भारतीय क्रिकेट संघाने न्यूझीलंडचा ७० धावांनी पराभव करत फायनलमध्ये प्रवेश केला. दुसरीकडे, ऑस्ट्रेलिया साऊथ आफ्रिकेला ३ विकेट्सनी नमवत अंतिम सामना खेळणार आहे. दोन्ही संघ तुल्यबळ आहेत. ऑस्ट्रेलिया सहाव्यांदा वर्ल्डकप आपल्या नावावर करण्यास उत्सुक आहे. तर, भारताची सध्याची प्रवळ टीम पाहता, तोच सर्वात मोठा वर्ल्डकपचा दावेदार आहे. (Latest Marathi News)

सूर्य किरण टीमची स्थापना १९९६ मध्ये करण्यात आली होती. भारतीय एअर फोर्सची ब्रँड अॅम्बेसिडर म्हणून ही टीम काम करत असते. सूर्य किरण टीम त्यांच्या 'एअर शो'साठी ओळखली जाते. टीमने भारतात आणि जगातील इतर देशांमध्येही आपल्या कामगिरीचे प्रदर्शन केले आहे. टीममध्ये एकूण १३ पायलट असतात. त्यातील ९ जण प्रत्यक्ष करतब दाखवतात. पायलट तीन वर्ष या टीममध्ये राहू शकतात.