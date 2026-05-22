Agra Petha: ताज इतकाच पांढरा आणि शुद्ध! आग्र्याच्या 'पेठ्याचा' शाहजहानशी काय आहे संबंध? वाचा ५०० वर्षे जुनी रंजक गोष्ट!

'सिटी ऑफ ताज' म्हणून ओळखले जाणारे आग्र्या हे शहर संपूर्ण जगात प्रेमाचे प्रतीक असलेल्या 'ताजमहाल'साठी प्रसिद्ध आहे. पांढऱ्या संगमरवरापासून बनवलेली ही वास्तू पाहण्याचे स्वप्न जगभरातील लाखो पर्यटकांचे असते. मात्र, या ऐतिहासिक वास्तूशिवाय आग्रा शहर आणखी एका खास गोष्टीसाठी जगभर ओळखले जाते, ते म्हणजे आग्र्याचा 'पेठा' (Agra Ka Petha). .ताजमहाल पाहून बाहेर पडणारा प्रत्येक पर्यटक आग्र्याचा पेठा खाल्ल्याशिवाय आणि तो सोबत घेतल्याशिवाय आपली यात्रा पूर्ण करत नाही. देश-विदेशात लोकप्रिय असलेल्या या मिठाईला आज भारत सरकारकडून 'जीआय टॅग' (GI Tag) देखील मिळाला आहे. पण, सध्या अनेक फ्लेवर्समध्ये मिळणाऱ्या या पेठ्याचा शोध कसा लागला, याची इतिहासामध्ये एक अतिशय रंजक गोष्ट सांगण्यात आली आहे..इतिहासकारांच्या मते, आग्र्याच्या पेठ्याचा शोध लावण्याचे श्रेय मुघल बादशहा शाहजहान याला जाते. जेव्हा आग्र्यात ताजमहालचे बांधकाम सुरू होते, तेव्हा शाहजहानने आपल्या शाही आचाऱ्यांना (रसोइया) एक अशी मिठाई बनवण्याचा आदेश दिला, जी दिसायला अगदी ताजमहालसारखीच शुद्ध, स्वच्छ आणि पांढरीशुभ्र असेल.बादशहाचा हा हुकूम पाळत शाही आचाऱ्यांनी पांढऱ्या कोहळ्याचा (सफेद कद्दू) वापर करून एक नवीन मिठाई तयार केली. कोहळ्याचे चौकोनी तुकडे करून ते पाण्यात उकळले गेले आणि नंतर साखरेच्या पाकात बुडवून त्यांना गोड चव देण्यात आली. ही मिठाई ताजमहालच्या बांधकामात काम करणाऱ्या हजारो मजुरांना रोज दिली जात असे, ज्यामुळे त्यांना कष्टाचे काम करण्यासाठी त्वरित ऊर्जा (Energy) मिळत असे..पेठ्याच्या शोधाबाबत आणखी एक रंजक कथा आग्र्यात सांगितली जाते. ताजमहालचे काम वर्षानुवर्षे सुरू होते आणि तिथले मजूर रोज रोज तेच डाळ-रोटीचे जेवण खाऊन कंटाळले होते, काही जण तर आजारीही पडू लागले होते. मजुरांनी जेव्हा जेवणात काहीतरी वेगळे देण्याची मागणी केली, तेव्हा शाहजहानने त्याचे मुख्य वास्तूविशारद (Master Architect) उस्ताद ईसा यांच्याकडे मदत मागितली..उस्ताद ईसा एका सिद्ध पीर बाबांकडे गेले. असे म्हटले जाते की, त्या पीर बाबांनी ध्यानावस्थेत असताना ईश्वरी कृपेने पेठा बनवण्याची विधी प्राप्त केली. त्यांच्या याच विधीचा वापर करून मजुरांसाठी हा पौष्टिक आणि गोड पेठा तयार करण्यात आला, ज्यामुळे मजुरांचा आजारपण दूर झाले..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .काळाच्या ओघात आग्र्याच्या पेठ्याचे स्वरूप आता पूर्णपणे बदलले आहे. पूर्वी केवळ पांढऱ्या रंगात मिळणारा हा सुका आणि रसाळ पेठा आता आधुनिक खवय्यांच्या आवडीनुसार अनेक वेगवेगळ्या चवींमध्ये उपलब्ध आहे. आज बाजारात केशर, अंगुरी, चॉकलेट, चेरी, संत्रा, अननस, बदाम, नारळ, खस आणि चक्क 'पान पेठा' अशा विविध रंगीबेरंगी प्रकारांमध्ये तो मिळतो.आज देखील आग्र्याच्या पेठ्याची ही गोड आणि ऐतिहासिक चव जगभरातील पर्यटकांना आग्र्याकडे आकर्षित करत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.