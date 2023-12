Manoranjan D: "...तर त्याला फाशी द्या"; संसदेत गोंधळ घालणाऱ्या तरुणाच्या वडिलांची कडवी प्रतिक्रिया

बंगळुरु : संसदेत सुरक्षा व्यवस्था भेदून गॅलरीत प्रवेश करणाऱ्या आणि तिथून थेट लोकसभेच्या सभागृहात उतरुन गोंधळ माजवणाऱ्या दोन तरुणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. यांपैकी एकाच नाव मनोरंजन देवराज असं असून तो कर्नाटकातील म्हैसूरचा रहिवासी आहे.

याला सुरक्षा रक्षकांनी ताब्यात घेतलं असून यावर आता त्याच्या वडिलांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आपल्या मुलानं जर काही चुकीचं केलं असेल तर त्याला फाशी देण्याची मागणी केली आहे. (Then hang him reaction of father of Manoranjan Devraj who caused chaos in Parliament)