झारखंडमध्ये जिंकलो, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होणार : तेजस्वी यादव

पाटना : झारखंड मुक्ती मोर्चाचे (जेएमएम) अध्यक्ष हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही झारखंड निवडणुकीत महाआघाडीत लढलो आहोत. त्यामुळे तेच मुख्यमंत्री होतील, असे राष्ट्रीय जनता दलाचे (राजद) नेते तेजस्वी यादव यांनी म्हटले आहे.

Tejashwi Yadav, RJD: There is going to be a clean sweep for Mahagathbandhan (grand alliance) in this election. We have fought elections under leadership of Hemant Soren. He is going to be the Chief Minister. #JharkhandAssemblyPolls pic.twitter.com/EyjkwkTJ8n

— ANI (@ANI) December 23, 2019