चोरी करायला आला अन् अडकला, शेवटी स्वत:च्या सुटकेसाठी घरमालकाला केली विनंती; VIDEO VIRAL

चोरी करण्यासाठी चोरट्यांकडून वेगवेगळ्या कल्पना लढवल्या जातात. त्यांची चोरी करण्याची पद्धत पाहून अनेकदा अवाक् व्हायला होतं. मात्र राजस्थानच्या कोटा जिल्ह्यात चोरीच्या प्रयत्नात चोरट्याची फजिती झाली. प्रतापनगर भागात एका घरात चोरी करण्यासाठी चोर गेला होता. त्यावेळी घरात घुसण्यासाठी त्यानं किचनला लावलेल्या एक्झॉस्ट फॅनच्या जागेतून जायचा मार्ग निवडला. पण त्यात अडकल्यानं त्याचा चोरीचा प्रयत्न फसलाच पण तो घर मालकाच्या ताब्यात सापडला. शेवटी सुटका करण्यासाठी त्यालाच विनवणी करण्याची वेळ आली..कोटातील प्रताप नगर इथं ४ जानेवारीच्या रात्री एक वाजता तरुण चोरी करण्यासाठी घरात घुसला होता. घरात घुसण्यासाठी त्यानं एक्झॉस्ट फॅनचा मार्ग निवडला. पण त्यातून जाताना अडकून पडला. एक तास तो एकाच ठिकाणी होती. घरातले लोक बाहेर गेले होते. ते रात्री उशिरा पोहोचले तेव्हा किचनमध्ये चोर एक्झॉस्ट फॅनच्या ठिकाणी अडकलेला दिसला. घरातल्या लोकांनी शेजाऱ्यांना बोलावलं आणि पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली..पोलीस घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर लोकांच्या मदतीने त्याला बाहेर काढलं आणि पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं. पोलिसांनी सांगितले की, आरोपी पवन कुमार एका साथीदारासोबत चोरीसाठी आला होता. साथीदार बाहेर थांबला आणि पवनकुमार एक्झॉस्ट फॅन काढून तिथून आत घुसण्याचा प्रयत्न करत होता. पण तासभर तो तिथंच अडकून पडला..घरातल्या लोकांनी जेव्हा पवन कुमारला पाहिलं तेव्हा गोंधळ घातला. यामुळे पवन कुमारचा साथीदार तिथून पळून गेला. शेवटी लोकांनीच पवनकुमारची सुटका केली आणि त्याला सुखरुप बाहेर काढत पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. धक्कादायक म्हणजे आरोपी पवन कुमार हा पोलीस कर्मचाऱ्याचा चालक आहे. तो पोलीस कर्मचाऱ्याचीच गाडी घेऊन चोरीला आला होता..