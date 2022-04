तिसरे लग्न करणे भोवले; सासरच्या मंडळींनी केली जावयाची हत्या

By

झारखंडच्या पूर्व सिंहभूम जिल्ह्यात तीन पत्नींमधील (Third marriage) वादातून सासरच्या मंडळींनी ३५ वर्षीय पतीची निर्घृण हत्या (murder of son in law) करण्यात आली. जमशेदपूरच्या गुडाबांडा येथे पोलिसांनी लाडू हैबुरूच्या हत्येचा पर्दाफाश केला. डुमरिया पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील नक्षलवादग्रस्त भागातील विहिरीत लाडू हैबुरूचा सांगाडा सापडला, असे पोलिसांनी रविवारी सांगितले.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डुमरिया पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील नक्षलग्रस्त भागातील विहिरीतून सांगाडा सापडला होता. १६ मार्च रोजी तो बेपत्ता झाला होता. मात्र, त्याच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांत कोणतीही तक्रार दाखल केली नव्हती. अफवेवरून तपास सुरू करण्यात आला. तीन पत्नींपैकी एकीच्या भावाशी भांडण झाल्यानंतर लाडू हैबुरू बेपत्ता झाला होता. तिसऱ्या लग्नावरून त्याचे भांडण झाले होते. सुरुवातीला लाडूचे कुटुंब बोलण्यास नकार देत होते. पोलिसांनी त्याची आई नंदी यांना विश्वासात घेतले आणि त्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला, असे वरिष्ठ पोलिस अधीक्षक एम. तमिळ वनान यांनी सांगितले.

शुक्रवारी लाडू हैबुरूचा मेहुणा आणि इतर तिघांना पकडण्यात आले. यानंतर घाटशिला उपविभागातील घोरबंद पोलिस स्टेशनअंतर्गत माडोटोलिया गावात घरापासून १० किमी अंतरावर नक्षलग्रस्त जागेवरून हैबुरूचा सांगाडा सापडला, असे पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले. लाडूवर पहिल्या पत्नीने मारहाण केल्याचा आरोप केला होता. लाडूने तिघींशी लग्ने केले होते. परंतु, दोघींसोबत राहत होता. एकीशी त्याचे जमत नव्हते. यामुळे तिसऱ्या पत्नीच्या घरी पंचायत बोलवण्यात आली होती. पंचायतीतूनच लाडूनला उचलून नेत खून (murder of son in law) केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.