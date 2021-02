माणुसकीचं दर्शन! तहानलेल्या नागाला बाटलीतून पाजलं पाणी; व्हिडिओ व्हायरल

नवी दिल्ली : मनुष्यप्राणी हा इतर प्राण्यांप्रमाणेच निसर्गाचा घटक आहे. पण मुलतःच बुद्धिमान असलेल्या माणसानं मुक्या प्रण्यांना मदत करणं अभावानाच पहायला मिळतं. असाच एका व्यक्तीचा माणुसकीचे दर्शन घडवणारा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे.

नागाला समोर पाहिल्यानंतर एखाद्याची भीतीनं गाळणं उडेल. पण एका व्यक्तीनं माणुसकीचं दर्शन घडवत तहानलेल्या नागाला पाणी पिण्यासाठी मदत करतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झाल आहे. या व्हिडिओला हजारो लोकांनी पाहिला असून अनेकांनी त्यावर प्रतिक्रियाही दिल्या आहेत.

17 सेकंदाची व्हिडिओ क्लीप

या व्हायरल व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती आपल्या हातातील पाण्याची बाटली तहानलेल्या नागाच्या तोंडाजवळ नेताना दिसत आहे, जेणेकरुन नागाला सजहतेनं पाणी पिता येईल. वनाधिकारी सुसंता नंदा यांनी 17 सेकंदाची ही व्हिडिओ क्लीप आपल्या ट्विटरवरुन शेअर केली आहे. तसेच कॅप्शनमध्ये दमदार संदेशही दिला आहे. नंदा यांनी म्हटलं, प्रेम आणि पाणी - जीवनातील दोन सर्वोत्कृष्ट घटक.

हजारो लोकांनी पाहिला व्हिडिओ

हा व्हायरल व्हिडिओ 22,000 पेक्षा अधिक जणांनी पाहिला असून त्याला सुमारे 3,000 लाईक्सही मिळाले आहेत. तसेच कमेंटमध्ये युजर्सने आपलं मत आणि विचार व्यक्त केले आहेत.

युजर्सच्या प्रतिक्रिया

यांपैकी एका युजरनं म्हटलं, "नागाला पाणी पिताना मी पहिल्यांदाच पाहत आहे. मी यापूर्वी ऐकलं होतं की साप पाणी पिऊ शकत नाही, मात्र या व्हिडिओमुळे माझा भ्रम दूर झाला. हा व्हिडिओ शेअर केल्याबद्दल धन्यवाद" तर दुसऱ्या एका युजरनं म्हटलं की, "तुम्ही तज्ज्ञ नसाल तर अशा प्रकारे कृती करणं हे धोकादायक ठरू शकतं" तर आणखी एकानं म्हटलं की, "निसर्गाचा हा सर्वात मोठा समजुतदारपणा आहे

First time seeing that a snake can gulp water...it's heard that snakes can't drink ..thank you for sharing this...it's dangerous to follow this unless you are an expert

— Radhakrishnan Ambady (@rkistvm) February 17, 2021