PM-Rahat Scheme: मोठी बातमी! रस्ता अपघातात जखमी झाल्यास रुग्णालयात ठेव भरावी लागणार नाही; सरकारकडून अपघातग्रस्तांना दिलासा

Central Government PM-Rahat Scheme News: मोदी सरकारने सामान्य माणसाला मोठा दिलासा दिला आहे. रस्ते अपघातात जखमी झालेल्यांना रुग्णालयात ठेव भरावी लागणार नाही. सरकार ₹१.५ लाखांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार देईल.
Vrushal Karmarkar
पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ) साउथ ब्लॉकच्या भिंतींपासून "सेवा तीर्थ" आणि "कर्तव्य भवन" नावाच्या नवीन इमारतींमध्ये स्थलांतरित झाले आहे. शुक्रवारी त्यांच्या नवीन कार्यालयात प्रवेश करताना पंतप्रधानांनी प्रथम अशा फायलींवर स्वाक्षरी केली ज्या रस्त्यावर चालणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे, शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्याचे आणि स्वतःला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या महिलेचे जीवन बदलू शकतात.

