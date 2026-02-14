PM-Rahat Scheme: मोठी बातमी! रस्ता अपघातात जखमी झाल्यास रुग्णालयात ठेव भरावी लागणार नाही; सरकारकडून अपघातग्रस्तांना दिलासा

पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ) साउथ ब्लॉकच्या भिंतींपासून "सेवा तीर्थ" आणि "कर्तव्य भवन" नावाच्या नवीन इमारतींमध्ये स्थलांतरित झाले आहे. शुक्रवारी त्यांच्या नवीन कार्यालयात प्रवेश करताना पंतप्रधानांनी प्रथम अशा फायलींवर स्वाक्षरी केली ज्या रस्त्यावर चालणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे, शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्याचे आणि स्वतःला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या महिलेचे जीवन बदलू शकतात..रस्ते अपघात कोणत्याही धोक्याच्या सूचना देऊन येत नाहीत आणि अनेकदा, एकदा एखादी व्यक्ती रुग्णालयात पोहोचली की, निधी किंवा कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे उपचारांना विलंब होतो. जो प्राणघातक ठरू शकतो. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी "पीएम-राहत" योजना सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे ज्या कुटुंबातील सदस्य कामासाठी घराबाहेर पडतो अशा प्रत्येक कुटुंबाला दिलासा मिळेल..IRCTC Temple Tour: आनंदाची बातमी! IRCTC घेऊन येत आहे 10 दिवसांचा ‘भारत गौरव’ टेम्पल टूर; 'या' मंदिरांचे घेता येणार दर्शन.या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा मानवतावादी पैलू. आता रस्ते अपघातातील पीडितांना रुग्णालयात पोहोचल्यावर उपचारांसाठी पैसे जमा करण्याची चिंता करावी लागणार नाही. सरकार ₹१.५ लाखांपर्यंत कॅशलेस उपचार देईल. पूर्व नोंदणीची आवश्यकता नाही, विमा पॉलिसीची आवश्यकता नाही आणि उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करण्याचा त्रास नाही. उद्दिष्ट स्पष्ट आहे: आधी जीव वाचवा, नंतर कागदपत्रे..योजनेच्या नियमांनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीच्या जीवाला धोका नसेल. तर त्यांना २४ तासांसाठी स्थिरीकरण उपचार मिळतील. गंभीर प्रकरणांमध्ये जिथे जीवाला धोका असेल.तिथे ही मुदत ४८ तासांपर्यंत वाढवली जाईल. उपचारांचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलेल आणि रुग्णालय नंतर डिजिटल क्लेमद्वारे सरकारला परतफेड करेल. ही सुविधा सध्या फक्त पॅनेल केलेल्या रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध आहे आणि कव्हरेज ७ दिवसांपर्यंत मर्यादित आहे..बचत गटांद्वारे आपले नशीब बदलणाऱ्या देशातील महिलांसाठी नवीन कार्यालयाकडून आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने ३ कोटी "लखपती दिदी" चे लक्ष्य निर्धारित वेळेपूर्वीच साध्य केल्याचे सांगितले आहे. मार्च २०२७ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती, परंतु ही संख्या आधीच ओलांडली गेली आहे. आता सरकारने मार्च २०२९ पर्यंत देशात ६ कोटी लखपती दिदी निर्माण करण्याचे वचन दिले आहे. शेतीला बळकटी देण्यासाठी सरकारने आपली तिजोरीही उघडली आहे. .Mahashivratri: ताजमहाल की 'तेजोमहल'? महाशिवरात्रीला मोफत प्रवेशाची मागणी; काय आहे या वादाचा इतिहास ?.पूर्वी १ लाख कोटी रुपयांचा असलेला कृषी पायाभूत सुविधा निधी दुप्पट करून २ लाख कोटी रुपयांवर नेण्यात आला आहे. यामुळे गावपातळीवर गोदामे, शीतगृहे आणि इतर पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यास मदत होईल, जेणेकरून शेतकरी त्यांचे पीक योग्य वेळी आणि योग्य किमतीत विकू शकतील. तरुणांसाठी "स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स २.०" ला मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी १०,००० कोटी रुपयांचा निधी स्थापन करण्यात आला आहे. हा निधी विशेषतः डीप टेक, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि नवीन तंत्रज्ञानात काम करणाऱ्या सुरुवातीच्या टप्प्यातील स्टार्टअप्सना पुढे नेण्यास मदत करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.