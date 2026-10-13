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Delhi Protest: हजारो शेतकऱ्यांनी गुराढोरांसह ठाण मांडलं अन् जंतर-मंतर आंदोलनस्थळ बनलं

Thousands of Farmers Reach Jantar Mantar With Cattle for Protest: दिल्लीतील जंतर-मंतरवर शेतकऱ्यांचा एल्गार! हजारो शेतकरी गुराढोरांसह दाखल
Farmers Protest at Jantar Mantar With Cattle as Thousands Gather in Delhi to Demand Justice and Relief for Rural Communities

Farmers Protest at Jantar Mantar With Cattle as Thousands Gather in Delhi to Demand Justice and Relief for Rural Communities

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : आपल्या विविध मागण्या आणि धोरणांबाबत असलेली असहमती व्यक्त करण्यासाठी नागरिकांसाठी असलेली हक्काची जागा म्हणून ‘जंतरमंतर’कडे पाहिले जाते. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या नागरिकांनी केलेली शेकडो आंदोलने या ठिकाणाने पाहिली आहेत. येथे झालेल्या काही आंदोलनांनी धोरणांची दिशा बदलून टाकली आहे.

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