Delhi Protest: हजारो शेतकऱ्यांनी गुराढोरांसह ठाण मांडलं अन् जंतर-मंतर आंदोलनस्थळ बनलं

नवी दिल्ली : आपल्या विविध मागण्या आणि धोरणांबाबत असलेली असहमती व्यक्त करण्यासाठी नागरिकांसाठी असलेली हक्काची जागा म्हणून ‘जंतरमंतर’कडे पाहिले जाते. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या नागरिकांनी केलेली शेकडो आंदोलने या ठिकाणाने पाहिली आहेत. येथे झालेल्या काही आंदोलनांनी धोरणांची दिशा बदलून टाकली आहे. .Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...आता ‘आंदोलनस्थळा’च्या यादीतून ‘जंतरमंतर’ला वगळले असले तरी त्याला ते महत्त्व येण्याचा इतिहास रंजक आहे. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके इंडिया गेटजवळील बोट क्लबचे लॉन आणि विजय चौक हे मोठ्या निदर्शनांचे मुख्य ठिकाण होते. आंदोलक अनेकदा लाल किल्ल्याच्या मागेही तळ ठोकून बसत असत, जेणेकरून सत्तेच्या सर्वोच्च स्थानी बसलेल्यांना त्यांच्या मागण्यांची दखल घ्यावी लागेल. ऑक्टोबर १९८८ मध्ये शेतकरी नेते महेंद्रसिंह टिकैत यांनी बोट क्लबवर शेतकऱ्यांचा एक मोठा मेळावा आयोजित केला होता..हजारो शेतकरी आपल्या गुराढोरांसह तिथे अनेक दिवस ठाण मांडून बसले होते. या आंदोलनामुळे कोणी आणि कोठे निषेध करावा, हा मुद्दा ऐरणीवर आला. आंदोलनांचा प्रचंड आवाका, सरकारी कार्यालयांची जवळील व्याप्ती आणि सुरक्षा व सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांमुळे प्रशासनाला बोट क्लबचा वापर आंदोलनस्थळ म्हणून करण्याबाबत फेरविचार करावा लागला. कालांतराने तेथे निर्बंध आले आणि १९९३ पर्यंत जंतरमंतर हा एक पर्यायी मार्ग म्हणून समोर आला. म्हणून ‘जंतरमंतर’ जंतरमंतर हे ठिकाण सत्तेच्या केंद्राच्या एवढे जवळ होते की तिथून सरकारचे लक्ष वेधून घेणे सोपे होते. .शिवाय, बोट क्लबच्या तुलनेत हे ठिकाणचे आंदोलन हाताळणे पोलिसांना अधिक सोयीचे होते. पोलिसांनी बोट क्लबवरून आंदोलने हलवली कारण तिथे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत होता. जंतरमंतर येथे पाच हजार लोकांपर्यंतच्या गर्दीला परवानगी देण्यात आली. खगोलशास्त्र ते राजकारण महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय यांनी १७२४ मध्ये ‘जंतरमंतर’ ही एक खगोलशास्त्रीय वेधशाळा म्हणून बांधली होती..स्वातंत्र्यानंतर या वेधशाळेबाहेरील रस्त्याला एक वेगळी ओळख मिळाली आणि तो रस्ता सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणाऱ्या नागरिकांचे हक्काचे ठिकाण बनला. गेल्या अनेक वर्षांत जंतरमंतर हे राजकीय पक्ष, विद्यार्थी संघटना, कामगार संघटना, शेतकरी, कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिकांसाठी आंदोलनाचे केंद्र बनले. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...तक्रारी आणि हस्तक्षेप वाढत्या निदर्शनांमुळे स्थानिक रहिवाशांकडून आवाज, कचरा आणि आंदोलकांच्या दीर्घकाळ मुक्कामाबाबत तक्रारी वाढू लागल्या. पाच ऑक्टोबर २०१७ रोजी राष्ट्रीय हरित लवादाने जंतरमंतरवरील आंदोलनांवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आणि आंदोलकांना रामलीला मैदानावर हलवण्याचे निर्देश दिले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि जुलै २०१८ मध्ये सरसकट बंदीचा निर्णय रद्द झाला. ‘पूर्णपणे बंदी घालणे हा उपाय नाही. नागरिकांचा निषेधाचा अधिकार आणि रहिवाशांचा शांततेने जगण्याचा अधिकार यांचा समतोल राखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याची गरज आहे, ’ असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.