भारतीय लष्कराने बदला घेत केला दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा 

श्रीनगर - बारामुल्ला येथील तपासणी नाका पार्टी येथे सोमवारी सकाळी तीन दहशतवाद्यांनी केलेल्या गोळीबारात गस्तीपथकात असलेले एक पोलिस अधिकारी आणि सीआरपीएफचे दोन जवान हुतात्मा झाले. या हल्ल्याचा बदला घेत सुरक्षा दलाने धाडसी कारवाई करत काही तासातच तीनपैकी दोन दहशतवाद्यांना ठार केले. आणखी एका दहशतवाद्याचा शोध सुरू होता. हल्लेखोर दहशतवादी लष्करे तय्यबाचे असल्याचे सांगितले जात आहे. गेल्या चार दिवसातील हा दुसरा हल्ला आहे. जम्मू काश्‍मीरच्या बारामुल्ला जिल्ह्यात क्रेरीरी भागात तीन दहशतवाद्यांनी आज सकाळी सीआरपीएफ आणि पोलिसांच्या संयुक्त नाका पार्टी येथे बेछुट गोळीबार केला. त्यात सीआरपीएफचे दोन जवान आणि एक पोलिस अधिकारी गंभीर जखमी झाले. त्यांना जखमी अवस्थेत दवाखान्यात नेण्यात आले, परंतु त्या तिघांचाही मृत्यू झाला. या घटनेनंतर लष्कर, सीआरपीएफ आणि जम्मू काश्‍मीर पोलिसांचे विशेष पथक यांनी क्रेरीरी संयुक्तपणे घटनास्थळी जोरदार शोध मोहिम सुरू केले. गोळीबारानंतर फरार झालेले तिन्ही दहशतवादी लपल्याची माहिती मिळाली होती. सुरक्षा दलाने चोहोबाजूंनी वेढा घालत फरार दहशतवाद्यांना कोंडीत पडले. यावेळी झालेल्या चकमकीत दोन दहशतवादी ठार झाले. घटनास्थळी तपास मोहिम सुरू असल्याचे लष्कराच्या प्रवक्त्याने सांगितले. गेल्या चार दिवसातील हा दुसरा दहशतवादी हल्ला आहे. १४ ऑगस्ट रोजी नौगाव येथे दहशतवाद्यांनी केलेल्या गोळीबारात दोन पोलिस कर्मचारी हुतात्मा झाले होते. काही दिवसांपासून पोलिस पार्टी आणि लष्कराच्या पथकावर हल्ले वाढले आहेत. १२ ऑगस्ट रोजी देखील बारामुल्लाच्या सोपोर येथे सुरक्षा दलावर हल्ला करण्यात आला होता. त्यात एक जवान जखमी झाला होता. दीड महिन्यांपूर्वी झाला होता हल्ला

बारामुल्लाच्या सोपोर भागात १ जुलै रोजी सीआरपीएफच्या पथकावर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता. त्यात एक जवान हुतात्मा आणि तीन जखमी झाले होते. यावेळी दहशतवाद्याच्या गोळीबारात एका नागरिकाचा मृत्यू झाला होता. मृत व्यक्तीबरोबर तीन वर्षाचा नातू देखील होता. सुरक्षा दलाने त्या मुलास सुखरुपपणे बाहेर काढले.

