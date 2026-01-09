देश

Accident News: दुर्दैवी! काँग्रेसच्या माजी केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलीसह तीन जणांचा मृत्यू; घटनेनं हळहळ, काय घडलं?

Congress Former MP Family Accident News: माजी काँग्रेस मंत्र्याच्या मुलीसह तीन जणांचा अपघातात मृत्यू झाला आहे. तर या अपघातात एक जखमी झाला आहे.
Congress Former MP Family Accident

Congress Former MP Family Accident

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

इंदूरमधील रालामंडल बायपासवर झालेल्या एका दुर्दैवी रस्ते अपघाताने शहराला हादरवून टाकले आहे. माजी खासदार गृहमंत्री बाला बच्चन यांची मुलगी प्रेरणा बच्चन, काँग्रेस प्रवक्ते आनंद कासलीवाल यांचे पुत्र प्रखर कासलीवाल आणि त्यांचा मित्र मान सिमरन संधू यांचा या अपघातात मृत्यू झाला. या अपघातात एक तरुणी गंभीर जखमी झाली असून तिला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Congress
accident
accident news
accident death
Accident Death News
accident news today
congress leader

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com