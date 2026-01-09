Accident News: दुर्दैवी! काँग्रेसच्या माजी केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलीसह तीन जणांचा मृत्यू; घटनेनं हळहळ, काय घडलं?

इंदूरमधील रालामंडल बायपासवर झालेल्या एका दुर्दैवी रस्ते अपघाताने शहराला हादरवून टाकले आहे. माजी खासदार गृहमंत्री बाला बच्चन यांची मुलगी प्रेरणा बच्चन, काँग्रेस प्रवक्ते आनंद कासलीवाल यांचे पुत्र प्रखर कासलीवाल आणि त्यांचा मित्र मान सिमरन संधू यांचा या अपघातात मृत्यू झाला. या अपघातात एक तरुणी गंभीर जखमी झाली असून तिला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. .प्रखर यांचा वाढदिवस साजरा करून हे तिघेही मित्र कॅनडा बायपासवरील कोको फार्मवरून परतत असताना रालामंडलहून विजय नगरला जात असताना त्यांची कार अनियंत्रित झाली. पार्क केलेल्या ट्रकला धडकली. कार चालवणारा काँग्रेस नेत्याचा मुलगा प्रखर याचा जागीच मृत्यू झाला, तर प्रेरणा आणि मन सिमरन यांचा रुग्णालयात मृत्यू झाला. अनुष्का ही आणखी एक तरुणी गंभीर जखमी असून तिच्यावर एमवाय हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. .BJP leader found dead: भाजप नेत्याचा रहस्यमयी मृत्यू; रक्ताच्या थारोळ्यात मृतदेह, कुटुंबाने दिली धक्कादायक माहिती.अपघाताची माहिती मिळताच, एमवाय हॉस्पिटलमधील शवविच्छेदन कक्षाबाहेर मोठ्या संख्येने काँग्रेस कार्यकर्ते जमले. माजी शहर काँग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल यांनी या घटनेबद्दल सांगितले की, "माजी गृहमंत्री बाला बच्चन यांची मुलगी प्रेरणा बच्चन, प्रखर कासलीवाल आणि मान सिमरन संधू यांचा दुःखद मृत्यू झाला आहे. ते इंदूरजवळील एका कोको फार्ममध्ये पार्टीला गेले होते.".Tiger Reserve New Rules : आता वाघाचा फोटो काढणं पडणार महागात! ‘या’ व्याघ्र प्रकल्पाने लागू केले कडक निर्बंध, काय आहेत नवे नियम?.प्रादेशिक डीएसपी कृष्ण लाल चांदानी यांनी सांगितले की, शुक्रवारी (९ जानेवारी) पहाटे ४:३० च्या सुमारास, टाटा नेक्सॉन कारमधील चार जणांनी उभ्या असलेल्या ट्रकला मागून धडक दिली. माजी गृहमंत्री बाला बच्चन यांची मुलगी प्रेरणा, प्रखर आणि मान सिमरन यांच्यासह तीन जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अनुष्का राठी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. अपघातात नुकसान झालेल्या कारमध्ये दारूची बाटली आढळली. मृत प्रखर हा गाडी चालवत होता. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि मृतदेह ताब्यात घेतले. पोलिस घटनेच्या सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.