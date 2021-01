'सीरम' लसीचे तीन ट्रक पहाटे रवाना; पुण्यातून देशभरात होणार वितरण

पुणे : कोरोना प्रतिबंधक लस खरेदीची पहिली ऑर्डर "सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया'कडे (एसआयआय) केंद्र सरकारने नोंदविली आहे. एक कोटी दहा लाख लसीच्या डोसचा हा खरेदी आदेश असून, आज मंगळवारी सकाळपासून ही लस महाराष्ट्रासह देशाच्या वेगवेगळ्या राज्यांसाठी पुण्यातून रवाना केली गेली आहे. या एका लसीच्या डोसची किंमत 200 रुपये निश्‍चित करण्यात आली आहे. पुणे एअरपोर्टवरुन आठ विमानांद्वारे कोरोना लस देशातील 13 ठिकाणी पाठवली जाईल. पहिले विमान दिल्लीसाठी रवाना होणार आहे. येत्या 16 जानेवारीपासून देशात कोरोना लसीकरणाचा कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे.

#WATCH | Three trucks carrying Covishield vaccine reached Pune airport from Serum Institute of India's facility in the city, earlier this morning.

From the airport, the vaccine doses will be shipped to different locations in the country. The vaccination will start on January 16. pic.twitter.com/v3jk4WUyyq

— ANI (@ANI) January 12, 2021