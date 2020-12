सुंदरबनमध्ये व्याघ्रगणनेला सुरवात; कॅमेरा ट्रपिंग पद्धतीने वाघांची गणना

प.बंगालमधील प्रसिद्ध सुदंरबन जंगलामध्ये व्याघ्रगणनेला सुरवात झाली. कॅमेरा ट्रपिंग पद्धतीने वाघांची गणना केली जाईल. पहिल्या टप्प्यात सुंदरबनमध्ये कॅमेरे बसविण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. जगातील खारफुटीचे सर्वांत मोठे जंगल अशी सुंदरबनची ओळख आहे. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा कॅमेरे बसविल्यानंतर साधारण महिनाभर वाघांच्या हालचालींचे निरीक्षण केले जाईल. सुंदरबन व्याघ्रप्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक तपन दास यांनी सांगितले, की व्याघ्रगणनेत दहा गटांत वनखात्याचे एकूण १२० कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला आहे. मागील व्याघ्रगणनेनुसार सुंदरबनमध्ये ९६ वाघांची नोंद झाली होती. येथे ८८ वाघ असण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, त्यापेक्षा अधिक वाघांची नोंद झाली होती. यंदा सुंदरबनमध्ये ९८ वाघ असण्याचा अंदाज आहे. यापूर्वी २०१८ मधील अहवालात जगभरात भारत वाघांसाठी सर्वांत मोठा व सर्वांत सुरक्षित अधिवास असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे, देशांतील वाघांची संख्या २००६ मधील १,४११ वरून २०१९ मध्ये २,९६७ वर पोचल्याची माहिती २०१९ मध्ये प्रकाशित झालेल्या चौवार्षिक व्याघ्रगणना अहवालात देण्यात आली होती. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा कॅमेरा ट्रपिंगची मदत

सुंदरबनमध्ये पारंपारिक ठशांच्या पद्धतीवरून वाघांची गणना केली जात होती. मात्र, गेल्या वेळी प्रथमच व्याघ्रगणनेसाठी कॅमेरा ट्रपिंगची पद्धत वापरण्यात आली. ठशांवरून प्राणी ओळखण्याची पद्धत संबंधित क्षेत्रासाठी अनुकूल असली तरी त्यात काही दोषही होते. त्यामुळे, प्रोजेक्ट टायगरच्या अधिकाऱ्यांनी वाघ, त्यांचा अधिवास, शिकार आदींचे निरीक्षण करण्यासाठी कॅमेरा ट्रॅपिंगची नवीन पद्धत आणली. यात कॅमेरा लावून प्राण्यांचे अस्तित्व टिपले जाते. ही पद्धत ठशांपेक्षा अधिक विश्वासार्ह असल्याचा वनाधिकाऱ्यांचा दावा आहे. सुंदरबनचे एकूण क्षेत्रफळ - ४,२०० चौ.मी.

वाघांच्या अधिवासाचे क्षेत्रफळ - ३,७०० चौ.मी. आम्ही सुंदरबनमध्ये व्याघ्रगणना करण्यासाठी अनेक कॅमेरे बसविले आहेत. त्याचप्रमाणे, जानेवारी महिन्यात वनखातेही आणखी २७२ कॅमेरे बसविणार आहे. एकूण, ५८२ ठिकाणी १,१६४ कॅमेरे बसविले जातील. त्यामुळे व्याघ्रगणनेला वेग येईल.

तपन दास, क्षेत्र संचालक, सुंदरबन व्याघ्रप्रकल्प

