Gir Jungle Safari: 'टायगर स्टेट'च्या मुख्यमंत्र्यांना भावलं गुजरातचं 'लायन मॉडेल'! गिर सफारीनंतर मोहन यादव यांनी आखला नवा प्लॅन

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी नुकताच गुजरातचा दौरा केला असून, तेथील गिर राष्ट्रीय उद्यानातील वन्यजीव व्यवस्थापनाची त्यांनी मुक्तकंठाने प्रशंसा केली आहे. 'टायगर स्टेट' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मध्य प्रदेशसाठी गुजरातचे 'लायन मॅनेजमेंट' कसे मार्गदर्शक ठरेल, यावर त्यांनी भाष्य केले.

