Gir Jungle Safari: 'टायगर स्टेट'च्या मुख्यमंत्र्यांना भावलं गुजरातचं 'लायन मॉडेल'! गिर सफारीनंतर मोहन यादव यांनी आखला नवा प्लॅन

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी नुकताच गुजरातचा दौरा केला असून, तेथील गिर राष्ट्रीय उद्यानातील वन्यजीव व्यवस्थापनाची त्यांनी मुक्तकंठाने प्रशंसा केली आहे. 'टायगर स्टेट' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मध्य प्रदेशसाठी गुजरातचे 'लायन मॅनेजमेंट' कसे मार्गदर्शक ठरेल, यावर त्यांनी भाष्य केले..मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी गुजरातच्या गिर राष्ट्रीय उद्यानाला भेट देऊन तेथील वन संवर्धन, संरक्षण धोरण आणि पर्यटनाच्या शिस्तबद्ध मॉडेलची पाहणी केली. मध्य प्रदेशात विशाल वनक्षेत्र आणि वाघांची मोठी संख्या असली तरी, पर्यटनाचा समतोल राखण्यासाठी गिरचे मॉडेल प्रेरणादायी ठरू शकते, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे..काय आहे 'गिर मॉडेल' आणि मध्य प्रदेशला त्याचा काय फायदा?मुख्यमंत्र्यांच्या मते, गिरमध्ये वन्यजीवांची सुरक्षा आणि स्थानिक लोकांचा सहभाग यांचा अतिशय सुंदर मेळ घातला गेला आहे. पर्यटनामुळे तेथील स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी ताकद मिळाली आहे, पण त्याच वेळी वन्यजीवांच्या शांततेत कोणताही व्यत्यय येणार नाही याचीही काळजी घेतली जाते. मध्य प्रदेश सरकार आता याच धर्तीवर राज्यातील व्याघ्र प्रकल्प आणि इको-टूरिझम अधिक मजबूत करणार आहे. वाघांच्या देखरेखीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्यावरही त्यांनी भर दिला आहे..पंतप्रधान मोदींच्या व्हिजनचे कौतुकगुजरातमध्ये वनविकासाचा जो स्तर आज दिसतो, त्याचा पाया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्री असताना रचला होता, याचा उल्लेखही डॉ. यादव यांनी आवर्जून केला. त्याच दूरदृष्टीचा वापर आता मध्य प्रदेशातील वन पर्यटनाला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी केला जाईल..सांस्कृतिक वारी आणि विश्वविक्रमगुजरात प्रवासादरम्यान मुख्यमंत्री वडोदरा येथे महंत स्वामी महाराज यांच्या ९२ व्या जन्मोत्सव सोहळ्यात सहभागी झाले. यावेळी १५,६६६ मुलांनी एकत्रितपणे ३१५ संस्कृत श्लोकांचे पठण करून 'गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड' प्रस्थापित केला. हा केवळ विक्रम नसून येणाऱ्या पिढीला संस्कारांशी जोडण्याचा मोठा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.एकूणच, गुजरातचा हा दौरा मध्य प्रदेशच्या वन्यजीव पर्यटनाला नवी उंची देणारा ठरेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत..