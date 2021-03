Video: वाघ आणि अजगर आले आमने-सामने, पण 'जंगलाच्या राजा'ला सुचलं शहाणपण

नवी दिल्ली- सोशल मीडियावर वाघ आणि अजगराचा एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल (Viral Video) केला जात आहे. सिंह, वाघ आणि बिबट्याच्या शिकारीचे व्हिडिओ तुम्ही अनेकदा पाहिले असतील. पण, यावेळी एक वाघ आणि अजगर (Tiger Vs Python) आमनेसामने आले होते. या व्हिडिओला लोकांकडून चांगली पसंती मिळत आले. हा व्हिडिओ जुना असल्याचं सांगितलं जातंय. दोन वर्षांपूर्वी इन्स्टाग्रामवर हा व्हिडिओ टाकण्यात आला होता. आता भारतीय फॉरेस्ट सेवेचे अधिकारी सुशांत नंदा यांनी या व्हिडिओला ट्विटरवर शेअर केले आहे.

व्हिडिओ कर्नाटकच्या नागरहोल नॅशन पार्क अँड टायगर रिजर्वमधील (Nagarahole Tiger Reserve) असल्याचं सांगितलंय जातंय. 31 ऑगस्ट 2018 मध्ये तो शूट करण्यात आला होता. व्हिडिओमध्ये दिसतंय की वाघ जंगलात फिरत होता. त्याच्या मार्गात एक अजगर पडले होते. अजगराने संपूर्ण रस्ता व्यापला होता. यावेळी वाघाने रस्ता ओलांडण्याचा प्रयत्न केला, पण अजगराने आक्रमक पवित्रा घेतला. यावेळी वाघाने शहाणपणा दाखवत, आपला मार्ग बदलला आणि अजगराला पूर्ण वळसा घालून पुढे गेला. रस्ता ओलांडल्यानंतर वाघ खूप काळ अजगराला पाहात होता. नंतर तो निघून गेला.

ओडीसाचे CM नवीन पटनायकांनी घेतली कोरोना प्रतिबंधक लस; लसीकरणाच्या दुसऱ्या...

Tiger leaves the way to Python.. pic.twitter.com/87nGHbo0M0

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 21, 2020