कुत्र्यांमुळे 'कान्हा'तील वाघ संकटात! CD व्हायरसच्या संसर्गाने वाघिणींसह ४ बछड्यांचा मृत्यू; वन्यजीवांना धोका

वाघांसाठी देशभरात प्रसिद्ध असलेल्या कान्हा व्याघ्र प्रकल्पात वाघिणीसह तिच्या चार बछड्यांच्या एकापाठोपाठ एक झालेल्या मृत्युंमुळे खळबळ उडाली आहे. मात्र, टी-१४१ वाघीण व तिच्या बछड्यांचा मृत्यू शिकारीमुळे झाला नसून कॅनाईन डिस्टेंपर व्हायरस (सीडीव्ही) या विषाणूमुळे झाल्याचे समोर आले आहे. अभयारण्याशेजारील गावांमधील कुत्र्यांमधून हा विषाणू वाघांपर्यंत पोचल्याचा वन विभागाचा दावा आहे..'कान्हा'चे क्षेत्र संचालक रवींद्र मणी त्रिपाठी यांनी सांगितले, की मृत वाघीण व तिच्या बछड्यांचे नमुने जबलपूरमधील पशुविज्ञान महाविद्यालयात तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. तिथे वाघांचा मृत्यू सीडीव्हीमुळे झाल्याचे निष्पन्न झाले. या खतरनाक विषाणूमुळे प्राण्यांची भूक पूर्णपणे संपते आणि त्यांना न्यूमोनिया होतो. वाघीण व तिच्या बछड्यांनी अनेक दिवस काही खाल्ले नसल्याचेही शवविच्छेदन अहवालातून उघड झाले..वन विभाग 'अलर्ट मोड' वरकान्हा अभयारण्यात सीडीव्हीमुळे वाघांचा मृत्यू झाल्याने वन विभाग खडबडून जागा झाला असून, शेजारील आठ गावांतील कुत्र्यांचे लसीकरण करण्यात येत आहे. विषाणू असलेल्या १०३ कुत्र्यांपैकी ९४ कुत्र्यांचे लसीकरण झाले असून, परिसराचे निर्जंतुकीकरण सुरू आहे..प्रतिबंधात्मक उपायःहा संसर्ग रोखण्यासाठी सर्वात प्रभावी उपाय म्हणजे अभयारण्यांच्या आसपासच्या भागातील कुत्र्यांचे लसीकरण करणे..उगमस्थानहा विषाणू प्रामुख्याने भटक्या किंवा लसीकरण न केलेल्या पाळीव कुत्र्यांमध्ये आढळतो. लाळ, लघवी व विष्ठेद्वारे प्रसार.कुत्र्यांचा जंगलात प्रवेशअन्नाच्या शोधात कुत्रे अभयारण्ये किंवा राष्ट्रीय उद्यानांत जातात, तेथे वन्यजीवांना संसर्गाची शक्यता.थेट संपर्कवाघ अनेकदा या कुत्र्यांची शिकार करतात. ज्यामुळे वाघांना कुत्र्यांमधून या विषाणूचा थेट संपर्क होतो..अप्रत्यक्ष प्रसारविषाणू हवेद्वारे पसरतात तसेच, वाघांचा वावर असणाऱ्या भागात, कुत्र्यांनी सोडलेल्या दूषित अवशेषानेही संसर्ग शक्य .