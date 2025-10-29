Tipu Sultan Palace : टिपू सुलतानचा राजवाडा केला विद्रूप! पॅलेसवर लिहिलं ‘गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई’चं नाव; जनतेत संतापाची लाट

बंगळूर (कर्नाटक) : बंगळूरजवळील प्रसिद्ध टीपू सुलतान (Tipu Sultan) समर पॅलेस येथे एक धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. या ऐतिहासिक पर्यटनस्थळाच्या भिंतीवर गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईचे (Lawrence Bishnoi) नाव लिहिल्याचा प्रकार समोर आला असून, या घटनेमुळे स्थानिक नागरिक आणि पर्यटकांमध्ये तीव्र रोष निर्माण झाला आहे..ऐतिहासिक वारसा स्थळावर गँगस्टरचे नाव२४ ऑक्टोबर रोजी घडलेल्या या घटनेत एका अज्ञात व्यक्तीने पॅलेसच्या भिंतीवर लॉरेन्स बिश्नोईचे नाव आणि चिन्ह ठळक अक्षरांत लिहिले. ही घटना समोर आल्यानंतर नागरिकांनी अशा कृतीचा निषेध करत गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे..पोलिसांकडून तपास सुरूसदर पॅलेस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या (ASI) अखत्यारीत असून येथे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवलेले आहेत. मात्र, घटनेच्या वेळी संबंधित भागातील कॅमेरे बिघाडामुळे कार्यरत नव्हते, त्यामुळे आरोपीची ओळख पटू शकलेली नाही. पोलिसांनी तपास सुरू केला असून, आरोपींचा शोध सुरू आहे..कठीण वस्तूने भिंतीवर लिहिले नावस्थानिक सूत्रांच्या माहितीनुसार, भिंतीवर नाव लिहिण्यासाठी दगड किंवा धातूच्या कठीण वस्तूचा वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे पॅलेसच्या रचनेचे नुकसान झाले आहे. या कृतीमुळे ऐतिहासिक वारशाचे रक्षण कसे केले जाते याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..लोकांमध्ये तीव्र संतापपर्यटक आणि स्थानिक नागरिकांनी या प्रकाराचा निषेध करत म्हटले की, “अशा वारसा स्थळांवर कडक सुरक्षा आणि सतत देखरेख ठेवली पाहिजे. इतिहासाशी संबंधित स्थळांवर तोडफोड करणे म्हणजे आपल्या संस्कृतीचा अपमान आहे.”.अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखलसध्या पोलिस तपास सुरू असून, आरोपींचा शोध घेण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर पुरावे तपासले जात आहेत. प्रशासनाने लवकरात लवकर दोषींना गजाआड करण्याचे आश्वासन दिले आहे. दरम्यान, नंदी हिल्सवरील टिपू सुलतानच्या राजवाड्याच्या भिंतीवर गुंड लॉरेन्स बिश्नोईचे नाव लिहून ती विद्रूप केल्याप्रकरणी अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सोमवारी सकाळी पर्यटकांनी हा मजकूर पाहून माहिती दिली. पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा नोंदविला असून आरोपींचा शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.