Tipu Sultan Palace : टिपू सुलतानचा राजवाडा केला विद्रूप! पॅलेसवर लिहिलं ‘गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई’चं नाव; जनतेत संतापाची लाट

Tipu Sultan Palace vandalized with Lawrence Bishnoi name : बंगळूरच्या टीपू सुलतान समर पॅलेसवर एका अज्ञात व्यक्तीने गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईचे नाव लिहिल्याने संताप उसळला आहे. पोलिसांनी तपास सुरू केला असून आरोपींचा शोध सुरू आहे.
बाळकृष्ण मधाळे
बंगळूर (कर्नाटक) : बंगळूरजवळील प्रसिद्ध टीपू सुलतान (Tipu Sultan) समर पॅलेस येथे एक धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. या ऐतिहासिक पर्यटनस्थळाच्या भिंतीवर गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईचे (Lawrence Bishnoi) नाव लिहिल्याचा प्रकार समोर आला असून, या घटनेमुळे स्थानिक नागरिक आणि पर्यटकांमध्ये तीव्र रोष निर्माण झाला आहे.

