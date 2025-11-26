देश

तिरुपतीला जाणाऱ्या भाविकांसाठी महत्त्वाची बातमी! अवघ्या पंधरा मिनिटांत फेब्रुवारीचे बुकींग 'फुल्ल', दर्शन पास मिळणे झाले कठीण!

Online Darshan Pass for February Fully Booked in Minutes : सध्याच्या स्थितीत तिकीट मिळालेले प्रवासी समाधानी असले तरी बहुसंख्य भाविकांसाठी तिरुपती दर्शन पास मिळणे ‘अतिशय कठीण’ झाले आहे.
Tirupati Darshan Pass

Tirupati Darshan Pass

esakal

सतीश जाधव
Updated on

बेळगाव : बेळगावहून तिरुपतीला जाणाऱ्यांची (Tirupati Darshan Pass) संख्या वाढत चालली आहे. बेळगावसह देशभरातून तिरुपतीच्या दर्शनाला येणाऱ्या भक्तासाठी दर्शन पासची सुविधा केली जाते. दर्शनाचे तिकीट ऑनलाइन पद्धतीने मिळत असल्याने सोय वाढली असली, तरी गेल्या काही महिन्यांत दर्शन पास मिळणे अत्यंत कठीण बनले आहे. फेब्रुवारी महिन्याचे बुकींग सुरू होताच अवघ्या पंधरा मिनिटांत सर्व तिकीटे ‘फुल्ल’ झाल्याने अनेक भाविक निराश झाले आहेत.

Loading content, please wait...
belgaum
Online Booking
ticket
Tirupati Balaji Temple

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com