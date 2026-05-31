अभिषेक बॅनर्जींनंतर TMCच्या खासदाराला मारहाण, डोक्याला गंभीर दुखापत; भाजप म्हणते हे नाटक

पश्चिम बंगाल निवडणुकीनंतर राजकीय हिसांचार अजूनही सुरू आहे. शनिवारी तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जींवर हल्ला झाला. यानंतर आता रविवारी लोकसभा खासदार कल्याण बॅनर्जी यांच्यावर हल्ला झाला आहे. हुगळी जिल्ह्यातल्या चंडीतला पोलीस ठाण्याच्या बाहेरच ही घटना घडली. या घटनेत कल्याण बॅनर्जी यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. टीएमसी समर्थक त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या सुटकेची मागणी करणारं निवेदन देण्यासाठी पोहोचले होते. त्यावेळी भाजप कार्यकर्त्यांशी त्यांचा वाद झाला. TMC MP Assaulted After Abhishek Banerjee Attack.टीएमसी समर्थक पोलीस ठाण्याबाहेर आंदोलन करत होते. त्यावेळी तिथं असलेल्या भाजप कार्यकर्त्यांनी आक्रमक होत घोषणाबाजी सुरू केली. आंदोलकांना चोर चोर असंही म्हटलं. यातूनच दोन गटात वाद झाला आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेली. तणाव नियंत्रणात आणण्याचा पोलिसांनी प्रयत्न केला. या प्रकारानंतर घटनास्थळी मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आलाय..मोदी सरकारची मोठी घोषणा! पेट्रोल-डिझेलवरील करात कपातीची घोषणा; 1 जूनपासून निर्णय लागू पण खरी गोष्ट वेगळीच.हल्ल्यानंतर खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी त्यांच्या डोक्यावर ओला रुमाल ठेवल्याचं दिसून येतं. या घटनेचा निषेध त्यांनी केला. कल्याण बॅनर्जी म्हणाले , मला जाणीवपूर्वक टार्गेट केलं गेलं. मी अधिकृत निवेदन देण्यासाठी पोलीस ठाण्यात जात असताना हल्ला केला गेला. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांवर हा हल्ला झाला आहे..भाजपने तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी केलेल्या आरोपावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, कल्याण बॅनर्जींचा दावा खोटा आहे. कल्याण बॅनर्जी नाटक करत आहेत. त्यांना दुखापत झालेली नाही. अभिषेक बॅनर्जी प्रकरणावरून लक्ष वळवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचंही भाजपने म्हटलं.