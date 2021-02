ममतांना पुन्हा धक्का; 'नुसतंच बसून घुसमट होतेय' म्हणत खासदाराचा राज्यसभेतच राजीनामा

नवी दिल्ली : बंगालमध्ये येत्या काही महिन्यांतच विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातले सध्याचे राजकीय वातावरण अगदी गरमागरम आहे. या निवडणुकीत कशाही प्रकारे आपली सत्ता स्थापन व्हावी, यासाठी भाजप प्रयत्नशील आहे. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसमधून अनेक आमदारांनी यापूर्वीच भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांना धक्क्यांवर धक्के यापूर्वी बसले आहेत. त्यातच आता आणखी एका खासदाराने आपल्या खासदारकीचा राजीनामा दिला आहे.

Grateful to my party that they've sent me here. I'm feeling suffocated that we're not able to do anything over violence in the state. My soul tells me that if you can't do anything sitting here, then you must resign. I will continue to work for people of WB: TMC MP Dinesh Trivedi pic.twitter.com/E9kho7d4UX

