TMC Rebel MPs: २० बंडखोर खासदारांपैकी १० जण गायब; लोकसभा अध्यक्षांच्या नोटिशीलाही उत्तर नाही, राजकीय वर्तुळात खळबळ

TMC Rebel MPs: तृणमूल काँग्रेसमधून (TMC) बाहेर पडून नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) सोबत युती केलेल्या २० बंडखोर खासदारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी अपात्रतेच्या याचिकेच्या अनुषंगाने बजावलेल्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी दिलेली दोन आठवड्यांची मुदत गुरुवारी संपली. मात्र, या खासदारांनी अद्याप आपली उत्तरे सादर केलेली नाहीत. उलट, उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी दोन आठवड्यांची मुदत देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. दरम्यान, कोलकाता येथे झालेल्या बंडखोर खासदारांच्या बैठकीला २० पैकी केवळ १० जण उपस्थित राहिल्याने राजकीय चर्चेला सुरुवात झाली आहे..कोलकात्यातील बैठकीला निम्मे खासदार अनुपस्थितज्येष्ठ खासदार सुदीप बंडोपाध्याय यांनी कोलकात्यातील एका हॉटेलमध्ये या खासदारांची बैठक आयोजित केली होती. मात्र, त्यात निम्मे सदस्यच सहभागी झाले. बैठकीत पुढील कायदेशीर आणि राजकीय रणनीतीवर चर्चा करण्यात आली. अनुपस्थित खासदारांमध्ये सायनी घोष आणि युसूफ पठाण यांच्यासह अन्य सदस्यांचा समावेश होता.बैठकीला उपस्थित असलेल्या खासदारांनी मात्र अनुपस्थितीवरून कोणतेही मतभेद असल्याची शक्यता फेटाळली. काही सदस्य परदेशात असल्याने, काहींना कौटुंबिक अडचणी असल्याने, तर काही जण अन्य बैठकांमध्ये व्यस्त असल्याने उपस्थित राहू शकले नाहीत, असे बैठकीतील नेत्यांनी सांगितले. अनुपस्थित खासदारांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधण्यात आल्याचेही उपस्थित सदस्यांनी स्पष्ट केले..खासदार शताब्दी रॉय यांनी कोण उपस्थित आहे आणि कोण नाही, यापेक्षा बैठकीचा उद्देश महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. शर्मिला सरकार यांनीही अनुपस्थित सदस्यांशी कोणताही गैरसमज नसल्याचे स्पष्ट केले. रचना बॅनर्जी यांनी या भेटीचे वर्णन दुर्गापूजेपूर्वीच्या स्नेहमेळाव्याप्रमाणे केले. संसदेत सर्व खासदारांची भेट होत असली, तरी बंगालमध्ये परतल्यानंतर प्रत्येक जण आपापल्या मतदारसंघातील कामात व्यस्त असतो. त्यामुळे पूजेपूर्वी एकत्र येणे आवश्यक होते, असे त्यांनी सांगितले..कोणते खासदार बैठकीला उपस्थित नव्हते?बैठकीला अनुपस्थित असलेल्या खासदारांमध्ये काकोली घोष दस्तीदार, सायनी घोष, युसूफ पठाण, माला रॉय, जून मालिया, पार्थ भौमिक, मिताली बाग, कालीपदा सोरेन, देव आणि असित माल यांचा समावेश आहे.दुसरीकडे, सुदीप बंडोपाध्याय, अबू ताहेर, खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया, शताब्दी रॉय, प्रसून बॅनर्जी, बापी हल्दर, रचना बॅनर्जी आणि अरूप चक्रवर्ती हे खासदार बैठकीला उपस्थित होते..Shiv Sena Case: शिवसेना पक्षाच्या उपलब्ध घटनेनुसारच निर्णय, निकालाबाबत शिंदे यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद.अपात्रतेची नोटीस का बजावण्यात आली?या २० खासदारांविरोधात लोकसभा अध्यक्षांकडे अपात्रतेच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक खासदाराविरुद्ध स्वतंत्र आरोप असून, टीएमसीमधून बाहेर पडून एनसीपीआयसोबत युती करण्यामागील कारण स्पष्ट करण्यास त्यांना सांगण्यात आले आहे. तसेच, त्यांच्याविरोधात पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत कारवाई का करू नये, याचे उत्तरही नोटिशीद्वारे मागवण्यात आले आहे.सर्वोच्च न्यायालयातील कार्यवाहीच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाने ही प्रक्रिया सुरू केली. टीएमसीच्या ममता बॅनर्जी गटानेही या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे..मुदतवाढीची चौथी मागणी; अपात्रतेबाबत निर्णय बाकीमिळालेल्या माहितीनुसार, या खासदारांनी सप्टेंबरमध्ये उत्तर देण्यासाठी सुरुवातीला चार आठवड्यांची मुदत मागितली होती. मात्र, त्यांना केवळ दोन आठवड्यांचीच मुदत देण्यात आली. ही मुदत संपल्यानंतर त्यांनी पुन्हा दोन आठवड्यांची वाढीव मुदत मागितली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास, या दीर्घकाळ सुरू असलेल्या कायदेशीर वादात मुदतवाढीसाठी केलेली त्यांची चौथी विनंती ठरेल.टीएमसीचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी या २० खासदारांना एका वर्षाच्या आत अपात्र ठरवले जाऊ शकते, असा दावा यापूर्वी केला होता. त्यानंतर संबंधित २० लोकसभा मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणुका घ्याव्या लागतील, असेही त्यांनी म्हटले होते. मात्र, सध्या या खासदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. लोकसभा अध्यक्षांनी मुदतवाढीची मागणी मान्य केल्यास, खासदारांना आपली भूमिका मांडण्यासाठी आणखी दोन आठवडे मिळू शकतात..ट्रम्पचा IT कंपन्यांना धक्का! Infosys-TCSसह 8 कंपन्यांवर कारवाई; तरीही शेअर बाजारात IT स्टॉक्सची भरारी; नेमकं काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.