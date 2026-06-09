देश

Trinamool Congress: ‘तृणमूल’मधील फुटीचे लोण दिल्लीपर्यंत; वीस खासदारांचा वेगळा गट, ‘एनडीए’ला पाठिंब्यासाठी पत्र

20 Trinamool MPs support NDA: तृणमूलमधील बंडखोरीनंतर २० खासदारांचा स्वतंत्र गट, लोकसभा अध्यक्षांकडे एनडीएला पाठिंब्याचे पत्र देत स्वतंत्र संसदीय पक्ष मान्यतेची मागणी
Political Storm in TMC: Rebel MPs Write to NDA for Alliance Support

Political Storm in TMC: Rebel MPs Write to NDA for Alliance Support

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोलकता : पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या आमदारांनी केलेले बंड सहन करावे लागलेल्या ममता बॅनर्जी यांना आज त्या दिल्लीत आल्यानंतर पक्षाच्या खासदारांनीही धक्का दिला. पक्षाच्या २० खासदारांच्या गटाने लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारला पाठिंबा देण्याची इच्छा व्यक्त केली. आपल्या गटाला स्वतंत्र संसदीय पक्ष म्हणून मान्यता द्यावी आणि सभागृहात बसण्याची स्वतंत्र व्यवस्था करावी, अशी मागणी या गटाकडून करण्यात आली आहे.

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