Trinamool Congress: ‘तृणमूल’मधील फुटीचे लोण दिल्लीपर्यंत; वीस खासदारांचा वेगळा गट, ‘एनडीए’ला पाठिंब्यासाठी पत्र

कोलकता : पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या आमदारांनी केलेले बंड सहन करावे लागलेल्या ममता बॅनर्जी यांना आज त्या दिल्लीत आल्यानंतर पक्षाच्या खासदारांनीही धक्का दिला. पक्षाच्या २० खासदारांच्या गटाने लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारला पाठिंबा देण्याची इच्छा व्यक्त केली. आपल्या गटाला स्वतंत्र संसदीय पक्ष म्हणून मान्यता द्यावी आणि सभागृहात बसण्याची स्वतंत्र व्यवस्था करावी, अशी मागणी या गटाकडून करण्यात आली आहे. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर, तृणमूल काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली आहे. विरोधी पक्षनेतेपदी पक्षाच्या जाहीर उमेदवाराऐवजी ऋतव्रत बॅनर्जी यांना पाठिंबा देत पक्षातील ५८ आमदारांनी ममता बॅनर्जी यांच्याविरुद्ध बंड केले आहे. त्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी घेतलेल्या बैठकीला मोजकेच आमदार व खासदार उपस्थित होते. त्यावरून ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाच्या पकडीविषयी साशंकता व्यक्त करण्यात येत होती. .आमदारांनी बंड केले असले, तरीही पक्षाच्या संघटनेवर आपलीच पकड आहे, असे ममतांकडून दाखविण्याचा प्रयत्न होता. मात्र, ‘इंडिया’ आघाडीच्या बैठकीसाठी ममता बॅनर्जी दिल्लीत आलेल्या असताना, २० खासदारांच्या गटाने रविवारी रात्री गुप्त बैठक घेतली आणि सोमवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहीत खासदारांवरील फुटीवर शिक्कामोर्तब केले. पक्षाच्या मुख्य प्रतोद काकोली घोष दस्तीदार यांच्या नेतृत्वाखाली खासदार एकत्र आल्याचे दिसत आहे. नाराज खासदारांनी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आणि पश्चिम बंगालचे सुवेंदू अधिकारी यांची भेट घेऊन मनातील खदखद व्यक्त केली. या खासदारांनी ‘एनडीए’ला पाठिंबा देण्याची तयारीही दर्शविली. यामध्ये शर्मिला सरकार, प्रसून बॅनर्जी, जगदीश बसूनिया, कालिपद सोरेन, अरूप चक्रवर्ती यांचा समावेश होता. ‘‘माझ्यासह २० खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहिले असून, त्यात एनडीए सरकारला पाठिंबा दिल्याचे म्हटले आहे,’’ असे काकोली घोष यांनी म्हटले आहे..प्रतोद निवडीआधीच बंडकाकोली घोष यांच्याऐवजी कल्याण बॅनर्जी यांना मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय ममता बॅनर्जी यांनी घेतला होता. मात्र, त्यांनी हा निर्णय लोकसभा सचिवालयाला कळविला नाही, असे एका बंडखोर खासदाराने सांगितले. तसेच, औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण केलेली नसल्यामुळे काकोली घोष यांनाच वैध प्रतोद म्हणून कायम ठेवावे, असा युक्तिवाद नाराज खासदार लोकसभा अध्यक्षांपुढे करण्याच्या प्रयत्नात होते, असेही सांगण्यात येते..ममतांचा गट उच्च न्यायालयातऋतव्रत बॅनर्जी यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड करण्याच्या पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात ममता बॅनर्जी यांच्या गटाने सोमवारी कलकत्ता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विधानसभेचे पहिले अधिवेशन १८ जून रोजी सुरू होणार असून, या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेवर ११ जून रोजी सुनावणी होणार आहे..पक्षांतरबंदीतून सुटकापश्चिम बंगालमध्ये २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसचे २९ खासदार निवडून आले होते, तर भाजपचे १२ खासदार निवडून आले होते. खासदार नुरूल इस्लाम यांच्या निधनामुळे लोकसभेतील तृणमूल काँग्रेसचे संख्याबळ २८ झाले आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार, सभागृहात वेगळ्या गटाच्या स्थापनेसाठी दोन तृतीयांश सदस्यांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. सध्याच्या २८ खासदारांपैकी २० खासदार बंड करत असल्यामुळे या वेगळ्या गटासमोर अपात्रतेचे संकट असणार नाही..Mahabaleshwar Khed Bridge: सह्याद्रीत उभा राहिला ‘मिनी सी-लिंक’! महाबळेश्वर-खेड जोडणारा भव्य पूल वाहतुकीसाठी सज्ज, प्रवास होणार सुसाट, कधी खुला होणार?.खासदाराचा राजीनामाराज्यसभेमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे १३ खासदार असून, त्यातील सुखेंदू राय यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे हे संख्याबळ १२ वर आले आहे. तर, काही महिन्यांपूर्वीच निवडून आलेल्या कोयल मल्लिक याही राजीनामा देण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगण्यात येते. सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी सुखेंदू राय यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. ‘‘भ्रष्टाचार, महिलांवरील अत्याचार, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, रोजगार तसेच कायदा-सुव्यवस्थेसह सर्व क्षेत्रांत आलेले घोर अपयश आणि अराजकता याचे परिणाम तृणमूल काँग्रेसला भोगावे लागत आहेत,’’ असे राय यांनी म्हटले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.