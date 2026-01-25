टोल दरात ७० टक्के सूट, सरकारने बदलले नियम; कुठे आणि कुणाला मिळणार फायदा?

राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी आता मोठी बातमी समोर आलीय. सरकारने टोल दराचे नियम बदलण्याचा निर्णय घेतलाय. यानुसार ७० टक्क्यांपर्यंत सूट मिळणार आहे. एनएचआयच्या नव्या नियमानुसार दोन लेनच्या राष्ट्रीय महामार्गांच्या बांधकामावेळी टोल दरात ७० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे वाहनधारकांना फक्त ३० टक्के टोल भरावा लागेल..रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम २००८ मध्ये महत्वाची सुधारणा करण्यात आलीय. या नियमांतर्गत दोन लेन असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गावर चार पदरी किंवा त्यापेक्षा अधिक मोठा करण्याचं काम सुरू असेल तर त्यावेळी वाहनधारकांना पूर्ण टोल दर भरावा लागणार नाही. यात आता ७० टक्के कपात करण्यात आलीय..Car and Truck Accident : कार अन् ट्रकच्या भीषण अपघातात सहा ठार, तीन जखमी ; ट्रकचालक घटनास्थळावरून फरार.बांधकाम सुरू झाल्याच्या तारखेपासून प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत प्रवाशांना टोल दराच्या ३० टक्के पैसे द्यावे लागतील. यामुळे प्रवाशांना टोलमध्ये ७० टक्के सूट मिळणार आहे. एनएचएआयकडून दर वर्षी टोल दरात ७ ते १० टक्के वाढ करते. सरकारकडून टोल दराबाबत अधिसूचना जारी केलीय. नवा नियम सध्याच्या आणि नव्या महामार्गावर लागू होणार आहे..चार लेनच्या महामार्गाचं काम सुरू असेल तर त्यावरही टोल दरात सूट मिळणार आहे. चार लेनचा महामार्ग सहा किंवा आठ लेनचा करण्याचं काम सुरू असेल तर टोल दरात २५ टक्के सूट मिळेल. यामुळे टोल दराच्या ७५ टक्केच पैसे द्यावे लागतील. तसंच रस्त्याचा खर्च वसूल झाल्यानंतर फक्त ४० टक्के टोल घेण्याचा नियम आधीपासून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.