टोलचे १०० रुपये वाचवायला शॉर्टकट घेतला, पण इंजिनिअरनं गमावला जीव; १५ दिवसांपूर्वी घेतलेली नवी कार

टोल वाचवण्याच्या नादात एका तरुणानं शॉर्टकट जाणारा रस्ता घेतला. पण यामुळे अपघात होऊन जीवाला मुकला. त्याच्यासोबत असलेल्या बहिणीला वाचवण्यात यश आलंय. हरियाणाच्या यमुनानगर इथं हा अपघात झाला. टोलचे १०० रुपये वाचवण्यासाठी त्यानं शॉर्टकट घेतला होता. पण नवी कोरी कार थेट कालव्यात कोसळली आणि यात तरुणाचा मृत्यू झाला. हिंमांशू असं तरुणाचं नाव असून तो एका कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनिअर होता..हिमांशु त्याच्या बहिणीसोबत घरी परतत होता. त्याच्या बहिणीची परीक्षा आटोपल्यानंतर ही दुर्घटना घडलीय. मिल्क मजारा टोल प्लाझा जवळ हिमांशु १०० रुपये टोल वाचवण्यासाठी गावांमधून जाणाऱ्या मार्गाने निघाला होता. हा रस्ता अरुंद होता आणि रस्त्याकडेला कालवा होता. समोरून येणाऱ्या वाहनाला वाचवण्याच्या प्रयत्नात कार थेट कालव्यात कोसळली..हुंडाबळी प्रकरणी सासरच्या मंडळींवर गुन्हा, सून ५ महिन्यांनी सापडली पुण्यात; पोलिसांनी घेतली ताब्यात.कारचा अपघात होताच स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी गाडीत असलेल्या दोघांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला. गाडीच्या काचा फोडून बहीण-भावाला बाहेर काढलं. दोघेही बेशुद्धावस्थेत होते. त्यांना तातडीनं रुग्णालयात नेण्यात आलं. पण हिमांशूचा मृत्यू झाला होता. तर बहीण तान्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..हिमांशूच्या वडिलांनी संगितलं की, १५ दिवसांपूर्वीच टोयोटा टायजर कार खरेदी केली होती. तर तान्याने परीक्षेसाठी कॅब बूक केली होती. मात्र हिमांशूने स्वत: तिला सोडायला जाण्याचा आणि आणायला जाण्याचा निर्णय घेतला. हिमांशुचं लग्न ठरवण्याची चर्चाही सुरू होती. पण त्याच्या अपघाती निधनाने आता कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे..