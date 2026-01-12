देश

टोलचे १०० रुपये वाचवायला शॉर्टकट घेतला, पण इंजिनिअरनं गमावला जीव; १५ दिवसांपूर्वी घेतलेली नवी कार

Accident News : टोल वाचवण्यासाठी शॉर्टकट घेणं तरुणाच्या जीवावर बेतल्याची घटना समोर आली आहे. शॉर्टकट घेतल्यानंतर जो रस्ता होता तो अरुंद होता. समोरून येणाऱ्या वाहनाला वाचवण्याच्या प्रयत्नात अपघात होऊन तरुणाचा मृत्यू झाला.
Newly Bought Car Becomes Cause Of Tragic Accident

सूरज यादव
टोल वाचवण्याच्या नादात एका तरुणानं शॉर्टकट जाणारा रस्ता घेतला. पण यामुळे अपघात होऊन जीवाला मुकला. त्याच्यासोबत असलेल्या बहिणीला वाचवण्यात यश आलंय. हरियाणाच्या यमुनानगर इथं हा अपघात झाला. टोलचे १०० रुपये वाचवण्यासाठी त्यानं शॉर्टकट घेतला होता. पण नवी कोरी कार थेट कालव्यात कोसळली आणि यात तरुणाचा मृत्यू झाला. हिंमांशू असं तरुणाचं नाव असून तो एका कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनिअर होता.

