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UP: यूपी मधील हे ठिकाण पाहून तुम्हीही म्हणाल 'हे गोवा आहे की काय?' जाणून घ्या ५ भन्नाट पिकनिक स्पॉट्स

Abadi – The Mini Goa of Sonbhadra: उत्तर प्रदेशातील सोनभद्र आणि मिर्झापूर जिल्ह्यांतील आबाडी, मुक्का फॉल, टांडा फॉल, लखनिया दरी आणि खडंजा फॉल हे निसर्गरम्य पिकनिक स्पॉट्स पर्यटकांना गोव्यासारखा अनुभव देत आहेत.
UP

UP

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जर तुम्ही वीकेंडला किंवा सुट्ट्यांमध्ये आपल्या कुटुंबियांसोबत आणि मित्रांसोबत फिरण्यासाठी एखादे उत्तम निसर्गरम्य ठिकाण शोधत असाल, तर उत्तर प्रदेशातील सोनभद्र आणि मिर्झापूर हे जिल्हे सध्या देशातील अव्वल पिकनिक स्पॉट (Top Picnic Spots) म्हणून उदयास येत आहेत. येथील अद्भूत प्राकृतिक सौंदर्य, डोंगररांगांमधून वाहणारे धबधबे आणि नद्या पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करत आहेत.

स्थानिक गाईड अरविंद दुबे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या भागात निसर्गाच्या अशा काही छुप्या जागा आहेत, जिथे तुम्हाला थेट गोव्यासारखा आनंद (Goa Feeling) मिळू शकतो. सोनभद्र आणि मिर्झापूरमधील अशाच 'टॉप ५' ठिकाणांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे, जिथे भेट देणे तुम्ही अजिबात मिस करू नये:

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