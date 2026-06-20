UP: यूपी मधील हे ठिकाण पाहून तुम्हीही म्हणाल 'हे गोवा आहे की काय?' जाणून घ्या ५ भन्नाट पिकनिक स्पॉट्स

जर तुम्ही वीकेंडला किंवा सुट्ट्यांमध्ये आपल्या कुटुंबियांसोबत आणि मित्रांसोबत फिरण्यासाठी एखादे उत्तम निसर्गरम्य ठिकाण शोधत असाल, तर उत्तर प्रदेशातील सोनभद्र आणि मिर्झापूर हे जिल्हे सध्या देशातील अव्वल पिकनिक स्पॉट (Top Picnic Spots) म्हणून उदयास येत आहेत. येथील अद्भूत प्राकृतिक सौंदर्य, डोंगररांगांमधून वाहणारे धबधबे आणि नद्या पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करत आहेत. स्थानिक गाईड अरविंद दुबे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या भागात निसर्गाच्या अशा काही छुप्या जागा आहेत, जिथे तुम्हाला थेट गोव्यासारखा आनंद (Goa Feeling) मिळू शकतो. सोनभद्र आणि मिर्झापूरमधील अशाच 'टॉप ५' ठिकाणांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे, जिथे भेट देणे तुम्ही अजिबात मिस करू नये:.आबाडी (सोनभद्र) – युपीचे 'मिनी गोवा'सोनभद्र जिल्हा मुख्यालयापासून सुमारे ५३ किलोमीटर अंतरावर असलेले 'आबाडी' (Abadi) हे ठिकाण पर्यटकांसाठी सर्वात मोठे आकर्षण आहे. सोन नदीच्या (Son River) किनाऱ्यावर वसलेल्या या जागेला 'मिनी गोवा' म्हणून ओळखले जाते.दोन डोंगरांच्या मधून वाहणारे नदीचे पाणी आणि दोन्ही बाजूंना पसरलेली निसर्गाची सुंदर चादर मनाला भुरळ पाडते. येथील वाळूची जमीन पर्यटकांना समुद्रकिनाऱ्याचा अनुभव देते. वाळूवर आरामखुर्ची (Beach Chair) टाकून बसल्यानंतर थेट गोव्याच्या बीचवर बसल्यासारखी फिलिंग येते. कौटुंबिक सहलीसाठी हे सर्वोत्तम ठिकाण आहे..२. मुक्का फॉल (सोनभद्र) – निसर्गाचे मुखसोनभद्रमधील दुसरे सर्वात सुंदर ठिकाण म्हणजे 'मुक्का फॉल' (Mukka Fall). निसर्गाच्या सौंदर्याचे जणू हे मुख्य प्रवेशद्वारच आहे. दाट जंगलाच्या मध्यभागी असलेला हा धबधबा अतिशय दिव्य अनुभव देतो.सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे ठिकाण मोबाईल नेटवर्कच्या कक्षेबाहेर आहे. त्यामुळे डिजिटल जगापासून दूर राहून निसर्गाशी थेट कनेक्शन जोडण्यासाठी आणि मनाला पूर्णपणे रिफ्रेश करून शरीरात नवीन ऊर्जा भरण्यासाठी दूरदूरवरून लोक येथे येतात..३. टांडा फॉल (मिर्झापूर) – सुरक्षा आणि सौंदर्याचा संगममिर्झापूर जिल्ह्यातील 'टांडा फॉल' (Tanda Fall) हा पर्यटनासाठी अत्यंत उपयुक्त धबधबा मानला जातो. येथे पर्यटकांसाठी सुरक्षा आणि आवश्यक सुविधा दोन्ही उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. डोंगरावरून कोसळणारे पांढरे शुभ्र पाणी पर्यटकांना आकर्षित करते.प्रसिद्ध विंध्याचल देवी मंदिरापासून (Vindhyachal Temple) हा धबधबा अवघ्या ८ किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे दर्शनासाठी येणारे भाविक आपल्या मित्रांसह आणि कुटुंबासह या वॉटरफॉलचा आनंद घेण्यासाठी आवर्जून येथे येतात..४. लखनिया दरी (मिर्झापूर) – लाँग ड्राईव्ह आणि 'लिट्टी-चोखा'वाराणसी (काशी) शहरापासून सर्वात जवळ असलेले आणि मिर्झापूरमधील अत्यंत लोकप्रिय ठिकाण म्हणजे 'लखनिया दरी' (Lakhaniya Dari). हायवेवरून लाँग ड्राईव्हचा आनंद घेत, डोंगरावरील रंगीबेरंगी झाडे आणि पाण्याचा खळाळणारा आवाज ऐकत येथे पोहोचण्याचा प्रवासच मनाला स्पर्शून जातो.या डोंगराळ भागात येऊन पारंपरिक पद्धतीचा 'लिट्टी आणि चोखा' बनवून त्याचा आस्वाद घेणे हे पर्यटकांचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. या जागेचे सौंदर्य पाहण्यासाठी देशातील पर्यटकांसह परदेशातूनही (Foreign Tourists) अनेक जण येतात..५. खडंजा फॉल (मिर्झापूर) – सुरक्षित स्नानाचा आनंदमिर्झापूरमधील प्रसिद्ध माँ विंध्यवासिनी मंदिराच्या जवळच असलेला 'खडंजा फॉल' (Khadanja Fall) हा दुसरा एक उत्तम धबधबा आहे.या धबधब्यापाशी स्नान करण्यासाठी नैसर्गिक खडकांचे सुरक्षित प्लॅटफॉर्म्स आहेत, ज्यामुळे येथे प्रौढ व्यक्ती किंवा मुले बुडण्याचा धोका अत्यंत कमी असतो. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आणि कुटुंबासह मनसोक्त पाण्याचा आनंद घेण्यासाठी ही जागा बेस्ट लोकेशन मानली जाते.उन्हाळ्याचा सीझन संपून मान्सूनच्या सरी सुरू होण्याच्या बेतात असताना, या पाचही पिकनिक स्पॉट्सवर पर्यटकांची आणि निसर्गप्रेमींची मोठी गर्दी पाहायला मिळत असून, स्थानिक पर्यटनाला यामुळे मोठी गती मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.