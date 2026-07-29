देश

२.२० कोटींचं बक्षीस, ४० वर्षांचा पाठलाग... अखेर देशातील 'तो' सर्वात मोठा नक्षलवादी जाळ्यात! रक्कम कुणाला मिळाली?

Top CPI (Maoist) Politburo Member Misir Besra Arrested in Joint Security Operation : २.२० कोटी रुपयांचे बक्षीस घोषित असलेला आणि १५० हून अधिक गुन्ह्यांमध्ये वाँटेड असलेला सीपीआय (माओवादी)चा पॉलिटब्युरो सदस्य मिसिर बेसरा अखेर सुरक्षा दलांच्या जाळ्यात अडकला.
$2.20 Million Bounty Maoist Leader Arrested

$2.20 Million Bounty Maoist Leader Arrested

esakal

Sandip Kapde
Updated on

माओवादीविरोधी मोहिमेत सुरक्षा दलांना मंगळवारी मोठे यश मिळाले. दिवसभरात सारंडा परिसरात सक्रिय असलेल्या २४ नक्षलवाद्यांनी पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली, तर रात्री उशिरा सीपीआय (माओवादी) संघटनेचा पॉलिटब्युरो सदस्य आणि २.२० कोटी रुपयांचे बक्षीस घोषित असलेला मिसिर बेसरा याला अटक करण्यात आली. त्याच्यासोबत मेहनत उर्फ मोचू आणि गौरव या दोन साथीदारांनाही ताब्यात घेण्यात आले. धनबाद आणि गिरिडीहच्या सीमेवरील मनियाडीह परिसरात ही कारवाई करण्यात आली. मिसिर बेसरा आणि त्याचे साथीदार धनबाद-गिरिडीह सीमेवरून टाटा मॅजिक वाहनातून प्रवास करत असताना सुरक्षा दलांनी त्यांना पकडले. यावेळी आणखी दोघांनाही ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती आहे.

Loading content, please wait...
crime
Crime Branch