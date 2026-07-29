२.२० कोटींचं बक्षीस, ४० वर्षांचा पाठलाग... अखेर देशातील 'तो' सर्वात मोठा नक्षलवादी जाळ्यात! रक्कम कुणाला मिळाली?

माओवादीविरोधी मोहिमेत सुरक्षा दलांना मंगळवारी मोठे यश मिळाले. दिवसभरात सारंडा परिसरात सक्रिय असलेल्या २४ नक्षलवाद्यांनी पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली, तर रात्री उशिरा सीपीआय (माओवादी) संघटनेचा पॉलिटब्युरो सदस्य आणि २.२० कोटी रुपयांचे बक्षीस घोषित असलेला मिसिर बेसरा याला अटक करण्यात आली. त्याच्यासोबत मेहनत उर्फ मोचू आणि गौरव या दोन साथीदारांनाही ताब्यात घेण्यात आले. धनबाद आणि गिरिडीहच्या सीमेवरील मनियाडीह परिसरात ही कारवाई करण्यात आली. मिसिर बेसरा आणि त्याचे साथीदार धनबाद-गिरिडीह सीमेवरून टाटा मॅजिक वाहनातून प्रवास करत असताना सुरक्षा दलांनी त्यांना पकडले. यावेळी आणखी दोघांनाही ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती आहे..गुप्त माहितीच्या आधारे आखली कारवाईमिसिर बेसरा आपल्या दोन साथीदारांसह गिरिडीहकडे निघाल्याची माहिती सुरक्षा यंत्रणांना मिळाली होती. त्यानंतर राज्य पोलीस मुख्यालयाने त्याला पकडण्यासाठी गोपनीय नियोजन केले. ही रणनीती रात्री उशिरा यशस्वी ठरली आणि सुरक्षा दलांनी त्याला अटक केली. पिरतांड येथील रहिवासी असलेला मिसिर बेसरा जवळपास चार दशकांपासून माओवादी संघटनेत सक्रिय होता. धनबादमध्ये महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना तो सावकार चळवळीच्या माध्यमातून नक्षलवादी संघटनेत सहभागी झाला होता..पॉलिटब्युरोतील एकमेव उरलेला सदस्यसीपीआय (माओवादी) संघटनेतील पॉलिटब्युरोचा मिसिर बेसरा हा एकमेव उरलेला सदस्य असल्याचे सांगितले जाते. यापूर्वी २२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संघटनेचे प्रमुख आणि पॉलिटब्युरो सदस्य देव यांनी आत्मसमर्पण केले होते. त्याआधी २१ मे २०२५ रोजी नंबला केशव राजू उर्फ बसव राजू याला सुरक्षा दलांनी ठार केले होते. माओवाद्यांचा माजी सचिव गणपती गेल्या आठ वर्षांपासून बेपत्ता असून, प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्याचा मृत्यू झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. या घडामोडींमुळे माओवादी संघटना मोठ्या प्रमाणावर कमकुवत झाल्याचे चित्र आहे..Chitrakoot Crime News: NEET विद्यार्थिनीवर सामूहिक अत्याचार; चित्रकूटमध्ये ३७४ CCTV, ६ हजार कॉल्स तपासले, मुख्य आरोपी पोलिसांच्या चकमकीत जखमी.आयबीची सतत नजर, संयुक्त रणनीतीला यशमिसिर बेसराच्या हालचालींवर केंद्रीय गुप्तचर संस्था (आयबी) सातत्याने लक्ष ठेवून होती. आयबीकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे राज्य पोलीस मुख्यालय, सीआरपीएफ आणि झारखंड जग्वार्स यांनी संयुक्त कारवाईची योजना आखली. या समन्वित रणनीतीमुळेच त्याला पकडण्यात यश आल्याचे सांगितले जात आहे..अनेक महिन्यांपासून सुरक्षा दलांना चकवामिसिर बेसरा अनेक महिन्यांपासून सुरक्षा दलांच्या नजरेत असूनही त्यांना चकवा देत होता. मात्र, अलीकडच्या काळात शरण आलेल्या माओवादी सदस्यांकडून त्याच्या हालचालींबाबत महत्त्वाची माहिती मिळाली. मे महिन्यात त्याच्या पथकातील २७ नक्षलवाद्यांनी झारखंड पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले होते. त्यानंतर मंगळवारी आणखी २४ नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करल्याने सुरक्षा यंत्रणांना त्याच्या हालचालींचा मागोवा घेणे सोपे झाले..२००७ मध्ये पहिली अटक, २००९ मध्ये सुटकामिसिर बेसराला सप्टेंबर २००७ मध्ये खुंटी येथून प्रथम अटक करण्यात आली होती. मात्र, २००९ मध्ये बिहारमधील लखीसराय न्यायालयावर माओवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर त्याची सुटका करण्यात आली. त्यानंतर तो बुढा पहार, कोल्हान आणि सारंडा या भागांत सक्रिय राहिला..चार राज्यांत १५० हून अधिक गुन्हेझारखंड, बिहार, ओडिशा आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये मिसिर बेसराविरुद्ध १५० हून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) देखील दोन प्रकरणांमध्ये त्याचा शोध घेत होती. झारखंड सरकारने त्याच्यावर १ कोटी रुपयांचे, तर ओडिशा सरकारने १.२० कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते. अटकेनंतर पोलिसांनी मिसिर बेसरा आणि त्याच्या दोन्ही साथीदारांना रांचीकडे रवाना केले असून, ते बुधवारी पहाटेपर्यंत तेथे पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे..Mumbai Crime: MIDC पोलिसांची मोठी कारवाई, अवैधरीत्या मुंबईत राहणारे ७ बांगलादेशी तृतीयपंथी जेरबंद; सेक्स रॅकेटचाही पर्दाफाश .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.