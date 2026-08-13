Madhya Pradesh Investment: MP मध्ये टोरेंट ग्रुपची ४३ हजार कोटींची महागुंतवणूक; १५ हजारांहून अधिक रोजगाराच्या नवीन संधी!

मध्य प्रदेशातील ऊर्जा आणि औद्योगिक क्षेत्राला मोठी चालना देण्याच्या दृष्टीने टोरेंट ग्रुपने राज्यात मोठ्या गुंतवणुकीची तयारी केली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी १२ ऑगस्ट रोजी अहमदाबाद येथे टोरेंट ग्रुप आणि टोरेंट पॉवर लिमिटेडचे चेअरमन समीर मेहता यांची भेट घेतली. यावेळी दीर्घकालीन वीजपुरवठा, हरित ऊर्जा आणि औद्योगिक विस्ताराबाबत चर्चा झाली..टोरेंट ग्रुपच्या प्रस्तावित आणि सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांची एकत्रित गुंतवणूक ४२ हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. या प्रकल्पांमधून हजारो प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.अनूपपूरमध्ये २२ हजार कोटींचा वीज प्रकल्पटोरेंट पॉवरकडून अनूपपूर येथे १,६०० मेगावॉट क्षमतेचा अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे २२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, सुमारे ७ हजार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे..प्रकल्पासाठी जमिनीचे अधिग्रहण पूर्ण झाले असून एल अँड टी आणि टाटा प्रोजेक्ट्सला काम देण्यात आले आहे. मध्य प्रदेश पॉवर मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेडसोबत २७ जानेवारी २०२६ रोजी वीज खरेदी करारही करण्यात आला आहे.पातालकोटमध्ये १,५०० मेगावॉटचा प्रकल्पछिंदवाडा जिल्ह्यातील पातालकोट येथे १,५०० मेगावॉट क्षमतेचा पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प उभारण्याची योजना आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ७,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून, सुमारे ४ हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत..रतलाम-अनूपपूरसह पवन आणि औष्णिक ऊर्जेवर भररतलाम आणि उज्जैन येथे २५० मेगावॉट क्षमतेचे पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार असून त्यासाठी सुमारे २ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. यातून सुमारे ५०० रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. मंदसौरमध्ये टोरेंटचा ३६ मेगावॉट क्षमतेचा पवन ऊर्जा प्रकल्प आधीच कार्यरत आहे.याशिवाय आणखी ८०० मेगावॉट क्षमतेच्या औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी ११ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पातून सुमारे ३,५०० रोजगार उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे..२,८०० मेगावॉट वीज खरेदीसाठी निविदामध्य प्रदेशातील भविष्यातील विजेची वाढती गरज लक्षात घेऊन राज्य सरकारने DBFOO (Design, Build, Finance, Own and Operate) तत्त्वावर २,८०० मेगावॉट औष्णिक वीज खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे.केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या अंदाजानुसार, २०३६-३७ पर्यंत राज्याला सुमारे १,९०० मेगावॉट अतिरिक्त विजेची गरज भासू शकते. ही गरज लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी टोरेंट पॉवरला निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले..पीथमपूरमध्ये फार्मा युनिटलाही चालनाटोरेंट ग्रुपचा विस्तार केवळ ऊर्जा क्षेत्रापुरता मर्यादित नाही. धार जिल्ह्यातील पीथमपूर येथे कंपनीने ३०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून USFDA मंजूर फार्मा युनिट सुरू केले आहे. या प्रकल्पातून ४०० हून अधिक जणांना रोजगार मिळाला आहे.टोरेंट पॉवरची सध्याची वीज निर्मिती क्षमता सुमारे ५.१ गिगावॉट असून, २०३० पर्यंत ती १० गिगावॉटपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट कंपनीने ठेवले आहे.ऊर्जा, पंप्ड स्टोरेज, पवन ऊर्जा आणि औषधनिर्मिती अशा विविध क्षेत्रांतील टोरेंट ग्रुपच्या गुंतवणुकीमुळे मध्य प्रदेशातील पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.