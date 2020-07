भारतात कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ; आत्तापर्यंत 26,816 रुग्णांचा मृत्यू

नवी दिल्ली : भारतात कोरोना व्हायरसचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. रुग्णांच्या संख्येतही दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यानंतर आता भारतात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 10,77,618 झाली असून, ऍक्टिव्ह रुग्णांची संख्या 3,73,379 वर गेली आहे. यातील विशेष बाब म्हणजे 6,77,423 रुग्णांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे.

देशात कोरोनाबाधित रुग्णांचे प्रमाण मोठे आहे. बरे होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाणही वाढत आहे. गेल्या 24 तासांमध्ये 38,902 नव्या कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झाली आहे. यामध्ये 543 कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. देशात सध्या ऍक्टिव्ह रुग्णांची संख्या 3,73,379 वर गेली आहे. आता त्यांच्यावर उपचारही सुरु आहेत. तर आत्तापर्यंत सहा लाखांहून अधिक कोरोनाबाधित रुग्ण बरे झाले आहेत. भारतात आत्तापर्यंत 26,816 कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

Highest single day spike of 38,902 cases and 543 deaths reported in India in the last 24 hours.

Total #COVID19 positive cases stand at 10,77,618 including 3,73,379 active cases, 6,77,423 cured/discharged/migrated and 26,816 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/u8im5qLQcI

— ANI (@ANI) July 19, 2020