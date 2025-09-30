देश

Ladakh Protests: लडाखच्या पर्यटनाला जबर फटका; आंदोलनाचा परिणाम, संचारबंदीमुळे पर्यटकांची नाराजी

Tourism in Ladakh: लडाखमधील आंदोलनाचा जबर फटका पर्यटन व्यवसायाला बसला असून, तेथे लागू करण्यात आलेल्या संचारबंदीमुळे अनेकांनी लडाखचे प्रस्तावित दौरे रद्द केले असल्याचे चित्र आहे.
Ladakh Protests

Ladakh Protests

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लेह : लडाखमधील आंदोलनाचा जबर फटका पर्यटन व्यवसायाला बसला असून, तेथे लागू करण्यात आलेल्या संचारबंदीमुळे अनेकांनी लडाखचे प्रस्तावित दौरे रद्द केले असल्याचे चित्र आहे.

Loading content, please wait...
Ladakh
Tourisim
Protest
Leh Ladakh

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com