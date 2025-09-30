Ladakh Protests: लडाखच्या पर्यटनाला जबर फटका; आंदोलनाचा परिणाम, संचारबंदीमुळे पर्यटकांची नाराजी

लेह : लडाखमधील आंदोलनाचा जबर फटका पर्यटन व्यवसायाला बसला असून, तेथे लागू करण्यात आलेल्या संचारबंदीमुळे अनेकांनी लडाखचे प्रस्तावित दौरे रद्द केले असल्याचे चित्र आहे..२२ एप्रिल रोजीच्या पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर येथील पर्यटनाच्या क्षेत्राला मोठा फटका बसला होता. आता त्यानंतर लडाखमधील आंदोलकाला हिंसक वळण लागल्याने परिस्थिती अधिक बिकट झाल्याचे पर्यटन कंपन्यांचे प्रतिनिधी म्हणत आहेत. संचारबंदी सोमवारीही (ता. २९) कायम असल्याने पर्यटकांनी नाराजी व्यक्त केली..लडाखला राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीमधील समावेशाची मागणी करणाऱ्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर चार जणांचा मृत्यू झाला होता आणि १५० हून अधिक जण जखमी झाले होते. त्यानंतर लेह येथे संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. शनिवारी दुपारी दोन टप्प्यांत चार तासांची शिथिलता वगळता, सोमवारी सलग सहाव्या दिवशी शहरात कडक संचारबंदी होती. मोबाइल इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली असून, पर्यटकांपुढे अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत..‘पर्यटकांकडून बुकिंग रद्द’‘‘पर्यटकांकडून बुकिंग रद्द करणे गेल्या एका आठवड्यापासून जवळजवळ दररोज सुरू आहे. गेल्या बुधवारपासून शहर बंद असल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंची कमतरता आहे,’’ असे हॉटेल व्यवस्थापक नसीब सिंग यांनी ‘पीटीआय’ला सांगितले. जवळपास एक दशक लेह शहरात काम केलेले सिंग म्हणाले की, शांततापूर्ण प्रदेशात आपण प्रथमच अशी परिस्थिती पाहत आहोत. लडाखच्या राजधानीत अडकलेल्या पर्यटकांसह त्यांनाही खूप अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. रिगझिन दोरजे या स्थानिक वाहतूकदाराने सांगितले की, एप्रिलमध्ये पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर लडाख पर्यटनावर त्याचा गंभीर परिणाम झाला होता. पहलगामच्या घटनेमुळे लडाखमधील पर्यटन क्षेत्र अक्षरशः ठप्प झाले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या एका महिन्यानंतर पर्यटक येण्यास सुरुवात झाली होती. गेल्या काही महिन्यांत वातावरण स्थिर होते. मात्र, या आंदोलनामुळे पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसला आहे..‘बाजारपेठा बंद, इंटरनेटही नाही’रविवारी दिल्लीहून लेहला पोहोचलेल्या अपर्णा दास यांनी आपला अनुभव सांगितला. ‘बाजारपेठा बंद असून, मोबाईल इंटरनेट सेवाही बंद झाल्याने मी निराश झाले आहे. निर्बंधांमुळे आम्ही कुठेही जाऊ शकलो नाही. लवकरच सर्व ठीक होईल,’’ अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली..आणखी एक पर्यटक श्रुती म्हणाली, येथे मी स्थानिक परंपरेबाबतच्या अभ्यासासाठी आले असून, थोडी खरेदीही करायची आहे. काही प्रसिद्ध ठिकाणांना भेटी द्यायच्या आहेत. मात्र, आता परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. आता आम्ही फक्त आमच्या खोल्यांमध्ये अडकून पडलो आहोत. सर्व व्यवहार सुरळीत होतील, अशी आशा आम्ही बाळगून आहोत..अनेक अडचणीस्थानिक हॉटेल व्यावसायिक डॉर्जी यांनी सांगितले की, येथील स्थिती लवकर पूर्ववत व्हावी यासाठी मी प्रार्थना करीत आहे. येथील नागरिकांची रोजीरोटी पर्यटनावर अवलंबून असल्यामुळे हा व्यवसाय पूर्ववत होणे आवश्यक आहे. या भागात अडकलेल्या पर्यटकांनी सांगितले की, ते हॉटेलमध्ये वास्तव्यास असून, शहरातील प्रमुख ठिकाणी प्रवेशास मज्जाव करण्यात आला आहे. ‘‘मी येथे आल्यावर मला धक्का बसला, मला आढळले की सर्व काही बंद होते. मला अन्न खरेदी करणेदेखील शक्य नव्हते,’’ असे तैवानमधून आलेली पर्यटक शीना म्हणाली. तर, निर्बंध इतक्यात शिथिल केले जाणार नसल्याचे पोलिस सांगत आहेत, असेही काही पर्यटकांनी सांगितले..Chh. Sambhajinagar: गंगापूरमधील ५० जणांना पुराच्या पाण्यातून वाचवले.‘थारचिन यांच्या मृत्यूची घटना संतापजनक’नवी दिल्ली : लडाखमध्ये सुरक्षा दलाच्या गोळीबारात कारगिल युद्धातील वीर जवान त्सेवांग थारचिन यांचा मृत्यू झाल्याची घटना संतापजनक आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. ‘एक्स’वर केलेल्या पोस्टमध्ये काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले, ‘‘थारचिन यांनी कारगिल युद्धात शौर्य गाजवले होते. ते शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत होते. गोळीबारात त्यांचा मृत्यू झाला ही बाब वेदनादायी आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.