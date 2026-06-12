Rishikesh Viral Video: गंगेच्या प्रचंड प्रवाहात बुडत होता पर्यटक; ऋषिकेशच्या गाईडने स्वतःचा जीव धोक्यात घालून केले थरारक रेस्क्यू

उत्तराखंडमधील ऋषिकेश (Rishikesh) हे भारतातील सर्वात प्रमुख आणि लोकप्रिय 'रिवर राफ्टिंग' (River Rafting) डेस्टिनेशन म्हणून जगभर ओळखले जाते. गंगा नदीच्या उसळणाऱ्या वेगवान लाटांवर राफ्टिंगचा थरार अनुभवण्यासाठी दरवर्षी देश-विदेशातून लाखो पर्यटक येथे येतात. .MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...हा खेळ जितका रोमांचक आहे, तितकाच तो योग्य खबरदारी न घेतल्यास जीवघेणाही ठरू शकतो, याचाच प्रत्यय आणून देणारा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल (Viral Video) होत आहे. गंगेच्या प्रचंड प्रवाहात बुडणाऱ्या एका पर्यटकाचा जीव वाचवण्यासाठी स्थानिक गाईड्सनी आपल्या प्राणाची बाजी लावल्याचे या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे..गाईड रोहित लखेराचा थरारक प्रसंगव्हिडिओमध्ये दिसणारा आणि देवदूतासारखा धावून आलेला तो धाडसी तरुण म्हणजे रोहित लखेरा! रोहित हा ऋषिकेशमध्ये प्रोफेशनल टूर गाईड आणि राफ्टिंग गाईड म्हणून काम करतो. रोहित आपल्या 'कयाक' (Kayak - एका माणसाची छोटी नाव) वरून जात असताना, अचानक त्याची नजर पाण्याच्या वेगवान प्रवाहात गटांगळ्या खात असलेल्या एका पर्यटकावर पडली.तो पर्यटक पाण्याच्या पृष्ठभागावर राहण्यासाठी आणि श्वास घेण्यासाठी तीव्र संघर्ष करत होता. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून रोहितने कोणतीही वेळ न गमावता आपली बोट पूर्ण ताकदीने त्या पर्यटकाच्या दिशेने पळवली..स्वतः पाण्यात पडूनही सोडली नाही जिद्दतो पर्यटक आधीच प्रचंड घाबरलेला आणि बेशुद्ध अवस्थेत होता. रोहित जवळ पोहोचताच त्या पर्यटकाने जीव वाचवण्यासाठी रोहितच्या छोट्या कयाक बोटीला घट्ट पकडले. परंतु, कयाक ही अतिशय हलकी आणि एकाच व्यक्तीचे वजन पेलू शकणारी बोट असल्याने ती अनियंत्रित झाली.रोहितने त्या पर्यटकाला आपल्या दुसऱ्या सहकाऱ्याच्या मोठ्या बोटीचा आसरा घेण्यास सांगितले; परंतु घाबरलेल्या पर्यटकाने रोहितचीच बोट पकडून ठेवल्याने रोहित स्वतः बोटीसह उलटून गंगेच्या वेगवान प्रवाहात पडला.स्वतः पाण्यात पडूनही रोहितने आपली हिंमत आणि संयम गमावला नाही. त्याने पाण्याच्या प्रवाहात स्वतःला सावरत पुन्हा आपल्या कयाक बोटीवर ताबा मिळवला आणि आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने त्या बेशुद्ध पर्यटकाला सुखरूप नदीच्या किनाऱ्यावर आणले..सोशल मीडियावर कौतुकाचा वर्षाव आणि ५२ लाख व्ह्यूजया थरारक रेस्क्यू ऑपरेशनच्या व्हिडिओला सोशल मीडियावर आतापर्यंत ५२ लाखांपेक्षा जास्त व्ह्यूज आणि ३६ हजारांहून अधिक लाईक्स मिळाले आहेत. व्हिडिओ पोस्ट करताना कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, "आमच्या टीमच्या सदस्याने दाखवलेल्या तत्परतेमुळे एका व्यक्तीचा जीव वाचला, जो पाण्याच्या वेगवान प्रवाहात वाहून जात होता. हिंमत आणि योग्य वेळी घेतलेला निर्णय एखाद्याचा जीव कसा वाचवू शकतो, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.".Zojila Tunnel: ‘झोजिला बोगद्या’ची दोन्ही टोके जोडली! सहा वर्षांच्या अथक चिकाटीने कारगिल-लडाख जवळ; काम निर्णायक टप्प्यावर.हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर इंटरनेट युजर्स रोहित आणि त्याच्या सहकाऱ्याच्या बहादुरीला मनापासून सलाम करत आहेत. एका युझरने लिहिले, "माहित नाही देव कोणत्या रूपाने येऊन भेटेल, या दोन्ही बहादूर तरुणांना माझा कडक सॅलूट!" तर दुसऱ्याने लिहिले की, या मुलांच्या धाडसामुळे आज एका घराचा दिवा विझण्यापासून वाचला आहे.ऋषिकेशमध्ये पर्यटनाचा पीक सीझन (Peak Season) सुरू असल्याने प्रशासनाने या व्हायरल व्हिडिओची दखल घेत सर्व पर्यटकांना राफ्टिंग दरम्यान लाईफ जॅकेट आणि गाईड्सच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याचे कडक आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.