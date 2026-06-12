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Rishikesh Viral Video: गंगेच्या प्रचंड प्रवाहात बुडत होता पर्यटक; ऋषिकेशच्या गाईडने स्वतःचा जीव धोक्यात घालून केले थरारक रेस्क्यू

Viral video of heroic rescue in strong Ganga currents: गंगेच्या प्रचंड लाटांमध्ये जीवासाठी झुंज देणाऱ्या पर्यटकाला ऋषिकेशच्या गाईडने कयाकवरून धाव घेत दिला जीवदान; थरारक बचावाची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा
Courage Amid Danger: Rishikesh Guide Rescues Tourist from Drowning in Ganga

Courage Amid Danger: Rishikesh Guide Rescues Tourist from Drowning in Ganga

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उत्तराखंडमधील ऋषिकेश (Rishikesh) हे भारतातील सर्वात प्रमुख आणि लोकप्रिय 'रिवर राफ्टिंग' (River Rafting) डेस्टिनेशन म्हणून जगभर ओळखले जाते. गंगा नदीच्या उसळणाऱ्या वेगवान लाटांवर राफ्टिंगचा थरार अनुभवण्यासाठी दरवर्षी देश-विदेशातून लाखो पर्यटक येथे येतात.

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