Leopard Safari: पर्यटकांसाठी लॉटरी! आता UPमध्ये ३६५ दिवस घेता येणार बिबट्या सफारीचा आनंद; ४९ कोटींचा मेगा प्लॅन तयार!

उत्तर प्रदेशातील पिलीभीत आता वाघांसोबतच बिबट्यांच्या सफारीसाठी ओळखले जाणार आहे. राजस्थानमधील जयपूरच्या धर्तीवर पिलीभीतमध्ये देशातील एक भव्य 'लेपर्ड सफारी पार्क' (Leopard Safari Park) साकारले जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पिलीभीत वनविभागाने १७१६ हेक्टर परिसरात हे बिबट्या सफारी पार्क उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ४९ कोटी रुपयांचा निधी मागण्यात आला असून, वन राज्यमंत्र्यांनीही या योजनेला हिरवा कंदील दाखवला आहे. पूरनपुर जवळील गोपालपूर आणि शाहजहानपूरला लागून असलेल्या वनक्षेत्रात हे पार्क विकसित केले जाईल..सध्या पिलीभीत टायगर रिझर्व्हवर पर्यटकांचा मोठा ताण आहे. हे नवीन पार्क सुरू झाल्यामुळे पर्यटकांना एक नवीन आणि थरारक पर्याय उपलब्ध होणार आहे. विशेष म्हणजे, टायगर रिझर्व्ह पावसाळ्यात बंद असते, पण हे बिबट्या पार्क पर्यकांसाठी वर्षाचे १२ महिने उघडे ठेवण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. यामुळे पर्यटकांना कोणत्याही ऋतूत बिबट्यांचे दर्शन घेता येईल..या पार्कमध्ये केवळ बिबट्याच नाही, तर नीलगाय आणि इतर शाकाहारी प्राणीही पाहायला मिळतील. या प्रकल्पाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे 'वन्यजीव रुग्णालय' आणि 'रेस्क्यू सेंटर' होय. मानवी वस्तीत घुसलेले किंवा जखमी झालेले बिबट्या पकडल्यानंतर त्यांना सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी या सेंटरचा उपयोग होईल. यामुळे तराई भागातील मानव आणि वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यास मदत होईल..राजस्थानच्या झालाना लेपर्ड सफारीच्या मॉडेलवर आधारित हा प्रकल्प पिलीभीतची नवीन ओळख निर्माण करेल. यामुळे स्थानिक तरुणांना गाईड म्हणून आणि इतर पर्यटन व्यवसायांतून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळणार आहे. लवकरच या कामाला सुरुवात होऊन पर्यटकांसाठी हे नवे ठिकाण खुले केले जाणार आहे.