कफ सिरप एकच दिवस पाजलं, २२ दिवसात १६ वेळा डायलिसिस; तरीही लेकीला गमावलं, १२ लाख बिल

कोल्ड्रिफ या कफ सिरपमुळे मध्य प्रदेशात १६ पेक्षा जास्त चिमुकल्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आल्यानंतर देशभरात खळबळ उडालीय. या कफ सिरपवर आता बंदी घातली आहे. तर या प्रकरणी एका डॉक्टरला अटकही करण्यात आलीय. कोल्ड्रिफ कफ सिरप फक्त एकच दिवस घेतल्यानंतर चिमुकली २२ दिवस मृत्यूशी झुंज देत होती. या कालावधीत १६ वेळा डायलिसिस करावं लागल्याची माहिती आता समोर आलीय. .योजिता ठाकरे या चिमुकलीला किरकोळ ताप आला होता. तिचे वडील सुशांत तिला डॉक्टरांकडे घेऊन गेले. डॉक्टरांनी इतर औषधांसोबत सिरपही दिलं. बरं होण्यासाठी दिलेलं औषध मात्र तिच्यासाठी एका दिवसात विष बनलं. आई-वडिलांच्या समोर खेळणारी चिमुकली पुढे २२ दिवस मृत्यूशी झुंज देत होती. १६ वेळा डायलिसिस केल्यानंतरही तिला वाचवण्यात यश आलं नाही..सरकार देतंय तेच औषध लिहून दिलंय, पोलिसांनी डॉक्टरला अटकच कशी केली? IMAचा सवाल.चार डोससुशांत ठाकरे ८ सप्टेंबरला मुलगी योजिताला घेऊन छिंदवाडातील फॅमिली डॉक्टरांकडे गेले. पण ते बाहेर गेल्यानं डॉक्टर प्रवीण सोनी यांच्याकडे गेले. प्रवीण सोनी यांनी काही औषधं दिली आणि चारवेळा देण्याचा सल्ला दिला. दिवसभरात चार डोस पाजल्यानंतर जे घडलं त्यानं कुटुंब हादरून गेलं..किडनीत संसर्गमुलीचा ताप कमी झाला पण तिला हिरव्या रंगाच्या उलट्या झाल्या. चिमुकलीला घेऊन पुन्हा डॉक्टरकडे गेल्यावर किडनीत संसर्ग असल्याचं सांगण्यात आलं. तिथून उपचारासाठी चिमुकलीला नागपूरला हलवण्यात आलं. नागपुरमध्ये ज्या रुग्णालयात नेलं तिथं डायलिसिसची सुविधा नव्हती. त्याच रात्री तिला नेल्सन रुग्णालयात दाखल केलं..देवानं माझ्याकडून करुन घेतलं, गवईसुद्धा सनातनी; राकेश किशोरनं सरन्यायाधीशांवर बूट का फेकला?.१२ लाख बिल योजिताला डायलिसिसवर ठेवल्यानंतर अनेक इंजेक्शन दिली गेली. दररोज तिची प्रकृती खालावत चालली होती. या काळात रुग्णालयाचं बिल १२ लाखांवर पोहोचलं. एका खासगी शाळेत शिक्षक असलेल्या सुशांत यांच्यासमोर आर्थिक संकट निर्माण झालं. जितून शक्य होती तिथून मदत मागितली. नातेवाईक, मित्रांनी पैसे दिले. क्राउड फंडिगच्या माध्यमातून पैसे गोळा केले. २२ दिवस तिची मृत्यूशी झुंज सुरू होती पण ४ ऑक्टोबरला चिमुकलीने शेवटचा श्वास घेतला..नागपूर एम्सने दाखल करून घेतलं नाहीनागपुरमध्ये एम्स रुग्णालयात दाखल करण्याचा प्रयत्न केला पण प्रत्येकवेळी आपल्याला परत पाठवल्याचा आरोप सुशांत ठाकरे यांनी केलाय. प्रमुख डॉक्टरांना माझ्या मुलीचा जीव वाचवा अशी विनंती केली. पण त्यांनी आम्ही इतर रुग्णांना नाही हटवू शकत सांगितलं. अनेक बेड रिकामे होते पण डॉक्टरांनी जर दाखल करून घेतलं असतं तर मुलगी वाचली असती असं म्हणत सुशांत यांनी अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.