कफ सिरप एकच दिवस पाजलं, २२ दिवसात १६ वेळा डायलिसिस; तरीही लेकीला गमावलं, १२ लाख बिल

विषारी कफ सिरपमुळे मध्य प्रदेशात १६ पेक्षा जास्त लहान मुलांचा मृत्यू झालाय. यात योजिता ठाकरे या मुलीच्या वडिलांनी तिची २२ दिवस मृत्यूशी झुंज सुरू होती सांगताना नागपूर एम्सवर गंभीर आऱोप केले आहेत.
सूरज यादव
कोल्ड्रिफ या कफ सिरपमुळे मध्य प्रदेशात १६ पेक्षा जास्त चिमुकल्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आल्यानंतर देशभरात खळबळ उडालीय. या कफ सिरपवर आता बंदी घातली आहे. तर या प्रकरणी एका डॉक्टरला अटकही करण्यात आलीय. कोल्ड्रिफ कफ सिरप फक्त एकच दिवस घेतल्यानंतर चिमुकली २२ दिवस मृत्यूशी झुंज देत होती. या कालावधीत १६ वेळा डायलिसिस करावं लागल्याची माहिती आता समोर आलीय.

