शेतकरी आंदोलनात जोश-उत्साह-प्रोत्साहनासाठी डीजे ट्रॅक्टर

नवी दिल्ली : दिल्ली-हरियाणाच्या शिंघू बॉर्डरवर गेल्या 10 दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. कृषी कायद्याविरोधातील हे आंदोलन दिवसेंदिवस जोर पकडत आहे. ऐन थंडीत महिला आणि लहान मुलेही या आंदोलनात सहभागी झालेले आहेत. आणि आता या आंदोलनातील उत्साह आणि जोश कायम रहावा यासाठी डीजे सिस्टीम असलेला एक ट्रॅक्टर आंदोलनात शेतकऱ्यांना गाण्यांच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देतो आहे. पंजाबमधील नवनशहरमधील परमिंदर सिंह यांनी या डीजे ट्रॅक्टरविषयीची माहिती दिली. त्यांनी म्हटलं की, गेल्या काही दिवसांपासून आम्ही इथे आहोत. पण इथे मनोरंजनासाठी काहीही माध्यम नाहीये. म्हणूनच आम्ही हा ट्रॅक्टर आणला आहे. यामध्ये म्युझिक सिस्टीम आहे. जेंव्हा आम्ही गाणी किंवा गुरबाणी ऐकतो तेंव्हा आमचं मन प्रफ्फुलित होतं आणि उत्साह येतो.

